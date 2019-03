Novák Katalin: kíváncsi vagyok, hogy az ellenzéki képviselők hogyan reagálnak majd

A családvédelmi akcióterv négy pontja indul július 1-jén, a böldőcsfejlesztés folyamatosan valósul meg, két pont pedig – a négy gyermekes édesanyák szja-mentessége és a nagyszülői gyed– 2020. január 1-jén indul – mondta Novák Katalin, hozzátéve: az intézkedésekhez szükséges rendeletek már megszülettek, a törvényjavaslatokat pedig már benyújtották a Parlamentnek.

„Kíváncsi vagyok arra, hogy az ellenzéki képviselők hogyan reagálnak majd, hogy ők mennyire tudnak majd beállni a családközpontú döntések mögé”

– fogalmazott, hozzátéve: bár az ő szavazataik nélkül is be tudják vezetni az intézkedéseket. Az államtitkár szerint ugyanakkor fontos jelzés lenne, ha ők is mutatnák, hogy nemzeti egyetértés alakult ki a kérdésben.

Novák Katalin elmondta: a rendeleteket azért jelentették már meg, hogy mindenki megismerhesse a részleteket. Az államtitkár javasolja, hogy mindenki ismerkedjen meg a jogszabályok szövegével. A csalad.hu oldalon pedig a kormány is igyekszik válaszokat adni a leggyakrabban felmerülő kérdésekre. Novák Katalin szerint a falusi csok részletszabályai is kiderülnek heteken belül.

Szoros együttműködés az amerikaiakkal

Új fejezet kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban – mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a washingtoni családpolitikai konferenciát értékelve. Novák Katalin hozzátette: a családpolitika területén – politikai és szakértői szinten is – együttműködik a két ország.

A rendezvényen a négy gyermekes édesanyák szja-mentességét és a családi adókedvezmény rendszerét emelték ki leginkább. A konferencián beszéltek arról is, hogy Magyarországon már a magzatokat is gyermeknek tekinti a családtámogatások szempontjából. Az államtitkár szerint a résztvevők a kormány családbarát szemléletéről is beszéltek, a tavaly bemutatott kisfilmeket Novák Katalin a konferencián is levetítette.

Családpolitikai téren sosem volt ilyen szoros együttműködés a két ország között, mint most

– hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve: ennek részben az az oka, hogy a korábbi demokrata kormányzat ellentétes álláspontot képviselt, mint a magyar kormány. Novák Katalin elárulta: az amerikaiak elkérték az intézkedések szabályozási anyagát, „szeretnének inspirációt meríteni abból, ami Magyarországon az elmúlt kilenc évben történt”.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi