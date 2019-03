Bárki gyűjthet medvehagymát az erdőkben, de először is azt kell megtudnunk, hogy ahol járunk, az nem magánterület-e.

"Ez esetben csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet gyűjteni" - mondta az InfoRádióban Burján Endre, a kiváló medvehagyma-lelőhelyként ismert Mecsek területén működő Mecsekerdő Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztályvezetője.

"Állami erdőkben - a törvény úgy fogalmaz - bárki gyűjthet, az egyéni szükségleteinek megfelelően, ez 2 kilogramm fejenként és naponta"

- folytatta, vagyis egy reklámszatyornyi mennyiséggel bátran lehet távozni az erdőből.

További szabályok vonatkoznak a védett területre: ott csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet gyűjteni.

Aki az előírt mennyiségnél többet akar szedni, mondjuk kereskedelmi vagy egyéb céllal, annak az Állami Erdőgazdálkodóhoz is engedélyért kell folyamodnia; ennek az engedélynek már ára van, védett területre pedig csak úgy adnak ki engedélyt, ha a Természetvédelmi Hatóság engedélye már rendelkezésre áll.

A Mecsekerdő honlapján elhelyeztek egy térképet, ezen lehet tájékozódni, hogy mely területek ki alá tartoznak és milyen minősítésűek.

Arra külön kell figyelni, hogy a medvehagyma nagyon hasonlít a mérgező gyöngyvirágra. Úgy lehet megkülönböztetni őket, hogy az utóbbinak azért egy kicsit szélesebb és fényesebb a levele, és ami a legfontosabb, nincs hagymaillata. A két növény hasonlóságára egyébként vásárláskor is érdemes figyelni, ott sem árt ellenőrizni, mit veszünk az árustól. A gyöngyvirág ugyanis - amit egyébként pl. szívgyógyszerek készítéséhez is felhasználnak - rendkívül mérgező növény. Rendszertelen és lassú pulzust, hasi fájdalmat és hasmenést okozhat. Közepes mennyiségben fogyasztása akár halálhoz is vezethet.

Miért jó a medvehagyma? Serkenti az emésztőrendszer működését, csökkenti a vérnyomást és a vérzsírt, és miután sok benne a C-vitamin, hatékony immunerősítő is.



A népi orvoslás a medvehagymát a vöröshagymához és a fokhagymáshoz hasonlóan a felső légúti megbetegedések megelőzésére és a hurut elmulasztására ajánlja, de bélfertőtlenítőként is beválik.



A medvehagyma rendszeres fogyasztása a koleszterinszint csökkentésének, így számos szív- és érrendszeri megbetegedés megelőzésének természetes gyógymódja.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás