A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) az idei nagyböjtben is meghirdeti tartósélelmiszer-gyűjtését; az adományokat március 24-től 31-ig lehet leadni a templomokban és az egyházmegyei karitász központokban - közölte az MKPK titkára a testület tavaszi tanácskozása után tartott sajtótájékoztatón.

Tóth Tamás elmondta: a felajánlásokat telefonon is várják, az 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a rászorulókat.

Az adományokat a Katolikus Karitász munkatársai juttatják majd el a rászoruló családokhoz.

Tóth Tamás beszélt arról is: a Magyar Katolikus Egyház idén is várja az 1 százalékos személyijövedelemadó-felajánlásokat. A 2018-ban benyújtott, bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat visszavonásig vagy újabb nyilatkozat beadásáig érvényes, azt 2019-ben is figyelembe veszi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Azt kérik, hogy az is tegye meg felajánlását, akinek a kedvezmények miatt nulla forint a személyi jövedelemadója, az állam ugyanis az szja-kiegészítés összegének megállapításakor a nulla forintról szóló felajánlásokat is figyelembe veszi.

További részletekről a katolikus.hu, illetve az egyszazalek.katolikus.hu honlapon lehet tájékozódni.

Kitért arra:

az MKPK 2018 szeptemberében meghirdetett, karácsonyig tartó gyűjtésén 64 millió forintot gyűjtött a szíriai üldözött keresztények megsegítésére.

A hívek felajánlásaiból az igények felmérése alapján az AVSI Alapítvány Nyitott kórházak elnevezésű szíriai humanitárius programját, valamint a szíriai katolikus karitász munkáját támogatják.

Tóth Tamás szólt arról, hogy a testület tanácskozásán meghallgatta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek beszámolóját az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészületeiről.

A bíboros a 2020-as programok közül kiemelte a Puskás Ferenc Stadionban szeptember 13-án tartandó szentmisét,

amelynek keretében közös elsőáldozásra hívják a szentség felvételére készülő gyermekeket Magyarországról és a határon túlról is.

Elmondta: idén Pécsett rendezik meg a Katolikus Társadalmi Napokat. A szeptember 27-től 29-ig tartó programsorozat keretében kerekasztal-beszélgetéseken, kulturális programokon foglalkoznak az egyház társadalmi szerepével. A rendezvény mottója: "A jövő társadalma".

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Vitéz János Tanárképző Központja a Katolikus Pedagógiai Intézettel együttműködve gyermek- és ifjúságvédelmi képzés bevezetését tervezi. A 120 órás képzés célja, hogy az egyházi fenntartású középiskolák számára biztosítsa a katolikus felsőoktatási intézményben képzett, ifjúságvédelemért felelős szakembereket - közölte.

Az MKPK titkára kitért arra is: a püspökök döntése szerint a kassai vértanúk halálának 400. évfordulója alkalmából 2019. november 13-án, szerdán nemzetközi zarándoknapot tartanak, amelynek helyszíne Esztergom lesz.

A konferencia tagjai "örömmel fogadták az erdélyi püspökök meghívását Ferenc pápa romániai látogatása alkalmából, amelynek hálás szívvel tesznek eleget" - tette hozzá Tóth Tamás.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt