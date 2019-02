Keresztes Lóránt: elfogadhatatlan, hogy vannak másodrangú uniós állampolgárok

A klímaváltozás a mindennapokban jelenlévő rendkívül súlyos probléma. Ennek hatásai most is érezhetőek – jelentette ki Keresztes Lóránt, aki példaként említette a Duna tartósan alacsony vízszintjét, az extrém időjárási körülményeket, az átmeneti évszakok lerövidülését és a hirtelen lezúduló csapadék miatt kialakult villámárvizeket. A társelnök szerint az Európai Unió eleddig nem tudott mit kezdeni a problémával, éppen ezért erősödnek a zöldpártok a kontinensen.

„Mi is érezzük a saját felelősségünket, mint ökopolitikai zöldpárt, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk”

– fogalmazott.

A politikus arról is beszélt, hogy az igazságosabb Európáért és az európai bérekért is küzdene az LMP az Európai Parlamentben. Mint mondta: az uniós csatlakozás óta szerepel négy magyarországi régió a legszegényebb 20 térség között. Ezzel összefüggésben az elvándorlás mértéke is óriási – tette hozzá. Szerinte

nem elfogadható, hogy vannak másodrangú uniós állampolgárok, „mint mondjuk a keleti blokk unióhoz 15 éve csatlakozott állampolgárai”, akik ugyanazért a munkáért a német bér negyedét kapják meg.

Keresztes László Lóránt jó kezdeményezésnek nevezte a Jobbik által szorgalmazott béruniót. Az LMP úgy gondolja, ezt kell az EP-kampány fókuszába állítani, és el kell magyarázni, hogy nem fenntartható állapot, hogy a bérkülönbségek miatt rengetegen elhagyják Magyarországot és más keleti államokat. A társelnök hangsúlyozta, hogy meg kell állítani az elvándorlást. Keresztes László Lóránt szerint egyrészt uniós problémák, másrészt a kormány politikája miatt csaknem 600 ezer ember hagyta el Magyarországot 2010 óta.

