Csökkentek a tervezhető egészségügyi műtétek várólistái - a nap hírei

A pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság teljesítményét már azok is elismerik, aki korábban kritizálták. Varga Mihály az Országgyűlésben beszélt erről azzal kapcsolatban, hogy két nagy hitelminősítő is jobb besorolást adott Magyarországnak. A tárcavezető hangsúlyozta: a Standard and Poors', valamint a Fitch Ratings által előre jelzett tendenciák egybeesnek a kormány várakozásaival.

A jövő évi költségvetés elfogadását és a családvédelmi akciótervhez szükséges jogalkotást tartja a tavaszi ülésszak legfontosabb feladatainak a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté az InfoRádió Aréna című műsorában úgy vélte, hogy a családtámogatási intézkedések közül amit lehet, azt rendelettel kell életbe léptetni, mert az gyorsabb. Elmondta azt is, hogy várhatóan 4 tucat törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a tavaszi ülésszakban. A Fidesz célja, hogy az országgyűlés az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően még a nyári szünet előtt elfogadja a 2020-as költségvetést, amely várhatóan az Európai Parlamenti választások után kerül napirendre.

A migrációt kiváltó okok erősödéséről beszélt az Európai Unió és az Arab Liga egyiptomi csúcstalálkozóján a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy vélte: a jövőben a legitim politikai vezetőknek közösen kell irányítaniuk az eseményeket. A kormányfő szólt arról is, hogy Magyarország erején felül vesz részt a nemzetközi missziókban, emellett évi 1400 állami ösztöndíjat ad az Arab Liga országaiból érkező fiataloknak.

Részletes tájékoztatóban reagált a jelenlegi magyar kormányzati kampányra az Európai Bizottság. A testület hangsúlyozza, hogy nincsenek titkos tervek a migráció fokozására. A magyar nyelven kiadott anyag mindenekelőtt rámutat, hogy az Európai Unióban nem születhet semmilyen döntés a tagállamok és az Európai Parlament nélkül, vagyis a magyar kormány tagjai és a magyarok által megválasztott EP-képviselők is minden esetben szavazhatnak. A testület szerint sok tévhit terjedt el az Unió migrációs politikájával kapcsolatban.

Még mindig nem tudni pontosan, hányan váltak a kommunista rendszer áldozatává, mert a rémtettek egy részére nem derült fény - jelentette ki Trócsányi László igazságügyi miniszter a kommunizmus áldozatainak emléknapján tartott megemlékezésen. Varga Mihály pénzügyminiszter pedig a Gyorskocsi utcai börtön előtt mondott beszédében kijelentette: a magyar nemzet megtanulta, hogy a téboly fertőz, és ha nem vigyázunk, új téboly fogan. Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává.

Csökkentek a tervezhető egészségügyi műtétek várólistái - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta: az 5 évvel ezelőtti 70 ezres betegszámhoz képest mára a tervezhető beavatkozásokra várók száma 28 ezerre csökkent, ezzel Magyarország az európai középmezőnybe került. 2012-től tavaly év végéig várólista-csökkentésre 26 milliárd forintot fordított a kormány, jövőre erre a célra további 6 milliárd forint áll rendelkezésre. Ma a legtöbbet, 126 napot a térdprotézis-műtétre kell várni, ezt követi 88 nappal a csípőprotézis-műtét.

Megerősítette a Szent János kórház eddigi főigazgatójának felmentéséről szóló híreket az egészségügyért felelős államtitkár.Horváth Ildikó az InfoRádióban elmondta: Kázmér Tibor tisztségét kedd Takács Péter veszi át. A szakember korábban az intézmény járóbeteg ellátásért felelős igazgatója volt, az utóbbi másfél évben pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumában az egészségpolitikai főosztályt vezette. Az államtitkár közölte: Takács Péternek nagy szerepe lesz a 250 ezer embert ellátó új centrumkórház kialakításában, amely a Szent János Kórház és a Kútvölgyi tömb egyesülésével jön létre.

Megegyeztek az átlagosan 5 százalékos idei bérfejlesztés felosztásáról az érdekképviseletekkel a Volánbusz Zrt. és a közlekedési központok. Közleményük szerint a társaságok január 1-jei hatállyal, visszamenőlegesen emelik a kereseteket. A dolgozók a különbözetet a februári bérükkel kapják meg a márciusi bérfizetéskor.

Januárban ismét csökkent az álláskeresők száma. A Foglalkoztatási szolgálat adatai szerint az első hónap utolsó napján 254.200 álláskereső szerepelt, ami 13 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál.

Az Európai Tanács elnöke szerint a jelenlegi helyzetben a brit európai uniós tagság megszűnésének elhalasztására lenne szükség, hogy elkerülhető legyen a rendezetlen kiválás. Donald Tusk arról nem beszélt, hogy mekkora hosszabbítást tartana megfelelőnek. A brit miniszterelnök szerint ugyanakkor elérhető közelségben van az Egyesült Királyság március 29-ei rendezett kilépése, erre kell fókuszálni minden energiát. Theresa May kijelentette: a hosszabbítás nem oldja meg a problémát, csak elodázza a döntést.