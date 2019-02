Kocsis Máté: a baloldal tizenkét éve kudarcsorozatban van - hetilapszemle

A HVG cikke Oroszország 30 évvel ezelőtt véget ért afganisztáni beavatkozásáról ír. A lap idézi Vlagyimir Putyin elnököt, aki szerint Moszkva a Szovjetuniót fenyegető terroristák és kábítószercsempész bandák ellen harcolt, és bár követett el hibákat, a beavatkozás jogos volt.

A Figyelő a Fidesz frakcióvezetőjével közöl interjút. Kocsis Máté szerint a baloldal tizenkét éve kudarcsorozatban van, ez köszön vissza agresszív retorikájában is. A politikus beszélt arról is: sosem volt még ekkora tétje az európai parlamenti választásoknak, mint a most.