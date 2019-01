Semmilyen törvény nem kötelezi az Egyesült Államok elnökét arra, hogy sajtótájékoztatót tartson. Ugyanakkor az újságíróknak nyilvánvalóan az a munkaköri kötelességük, hogy információkat szerezzenek. Ha tehát nem lesznek sajtótájékoztatók, akkor majd máshonnan fogják beszerezni az újságírók az információikat - mondta az InfoRádiónak Hammer Ferenc.

A szakember úgy fogalmazott, hogy sok olyan téma van, amit csak ilyen rendszeres sajtótájékoztatókkal lehet karban tartani, ezért mégiscsak tartani kellene ilyeneket, hiszen aki verseng a politikai kommunikációs térben, sokat veszíthet azzal, hogy kiadja a kezdeményezést a kezéből.

Hammer Ferenc szerint a twitterezéssel magát a médiát kerüli ki az amerikai elnök, úgy, hogy közben eléri a nagyvilágot, a közönséget, a felhasználókat.

The reason Sarah Sanders does not go to the “podium” much anymore is that the press covers her so rudely & inaccurately, in particular certain members of the press. I told her not to bother, the word gets out anyway! Most will never cover us fairly & hence, the term, Fake News!