Őrült tempóban terjed az influenza

Magyarországon intenzíven terjed az influenza, a harmadik naptári heti adatok szerint mintegy 38 200 fő kereste fel orvosát influenzaszerű panaszokkal - közölte az InfoRádióban Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi szakértője.

"Ez a duplája a második héten regisztrált értéknek"

- hívta fel a figyelmet.

Országszerte nő a megbetegedések száma, Fejérben, Borsodban, Baranyában és Tolnában fordultak a legtöbben orvoshoz, Somogy, Komárom és Nógrád megye a legkevésbé érintett.

Az influenzajárvány első hetében, vagyis

a múlt héten a fiatal felnőtteket támadta meg a betegség leginkább, a második hetében "visszaáll a rend", nő a gyermekek aránya, mostanra pedig már a 3-5 évesek a legveszélyeztetettebbek.

Az idei influenzajárvány - Molnár szerint - hasonló a 2014-2015-öshöz, akkor volt olyan hét, amikor egyik hétről a másikra megháromszorozódott a fertőzöttek száma.

Egy járvány hossza 8-12 hét, 4-5 hétig növekszik a betegszám, ezután csökken.

Védőoltást most is van értelme beadatni; Magyarországon telente 6-7 százezer ember oltatja be magát, ami kevesebb ember, mint amennyi jó lenne.

Látogatási tilalmat már csak öt megye kórházaiban nem rendeltek el.

Nyitókép: Pixabay