Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki

A hét elején a több-kevesebb napsütés mellett helyenként lehet zápor, északkeleten, később pedig már máshol hózápor is – mondta az InfoRádiónak Török László, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. A csapadékmennyiség ugyanakkor nem lesz számottevő – tette hozzá a szakember. Tájékoztatása szerint következő napokban felhős és napos időszakok váltogatják egymást, a hideg levegő gyorsan távolódik, így a hét közepén tavaszias, enyhe időre van kilátás.

Eleinte alacsony lesz az éjszakai hőmérséklet, helyenként -7 és -8 fokig hűl le a levegő – tette hozzá Török László. Kedden napközben a 3-4 fok közötti hőmérséklet lesz jellemző, később pedig éjszakánként is fagypont körüli értékeket mérhetünk.

A hét végén visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, többfelé kell csapadékra számítani – mondta a meteorológus. Pénteken nedvesebb és hidegebb levegő érkezik hazánk főlé, ismét erősebb lesz az éjszakai fagy. Török László hozzátette: szombaton és vasárnap az ország nagy részén havazás és havas eső valószínű.

Hétfői időjárás Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, majd a felhőátvonulások mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Helyenként zápor, északkeleten, estétől pedig már másutt is hózápor előfordulhat. Az északnyugati szelet nagy területen kísérik erős, több helyen viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között valószínű, északkeleten számíthatunk az alacsonyabb értékekre. Késő estére általában +2 és -6 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ többfelé – a keleti tájak kivételével – viharos széllökésekre (60-85 km/h) figyelmeztet hétfőn és kedden. Elsősorban ma néhol 90 km/h körüli vagy azt meghaladó széllökés is lehet. Mint írják, éjjel átmenetileg valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A hegyvidéki területeken 100 km/h feletti széllökések is lehetnek. A helyenként előforduló intenzívebb csapadék (eső, havas eső, hódara, hó) környezetében szintén előfordulhatnak 80 km/h-t meghaladó szélrohamok (DNY-on és ÉK-en is).

