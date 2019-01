Csütörtökre is kiadták az időjárási figyelmeztetést

A veszélyjelzés szerint az ország nagy részén jelenleg is elsőfokú riasztás van érvényben. Az ország nyugati felében viharossá is fokozódhat a szél. A 70 kilométer/óra feletti széllökések Sopron, a Dunántúli-középhegység és a Budai hegyek környezetében lehetnek gyakoribbak. Éjszaka átmenetileg csillapodik majd a szél, de a Dunántúlon továbbra is időnként viharos lökésekre kell majd számítani.

Az erős szél miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére csütörtökre is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Napközben ismét viharossá fokozódik nagy területen az északnyugati szél, nyugaton 70 kilométer/óra feletti, a hegyekben 80-85 kilométer/óra körüli széllökések is előfordulhatnak.

Elszórtan havazás, hózápor is kialakulhat.

A Dunántúli-középhegységben néhány centiméter hó hullhat. Síkvidéken nagyjából maximum 1 centiméteres hó várható.

Az előrejelzés szerint csütörtökön a hőmérséklet hajnalban mínusz 6 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul. A nappali csúcsérték mínusz 2 és plusz 2 fok között valószínű.