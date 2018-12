Rejteget még meglepetéseket az időjárás idén

A főváros környékén eleinte közepesen, illetve erősen felhős területek, időszakok egyaránt lesznek, azonban legfeljebb jelentéktelen eső fordulhat elő. Pénteken nap közben többfelé is számítani lehet esőre, záporesőre. A délutáni óráktól nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Az észak-nyugati szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik. A hajnali 2-ről délutánra 8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton elsősorban a Tiszántúlon fordul elő eső, észak-keleten a hegyekben havas eső is lehet. A legtöbb csapadék vasárnap hullhat, akkor egy meleg- és egy hidegfront is eléri a Kárpát-medencét. Főleg eső eshet, de helyenként előfordul havaseső is. Hószállingózásra inkább csak a Mátra és a Bükk térségében van esély.

Hétfőn szorványosan valószínű eső, havas eső. Szilveszter éjszaka is viszonylag kevés helyen eshet, a csapadék mennyisége sem lesz jelentős.

Január 1-jén napközben vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró.

Országos, jelentős csapadék a következő napokban sem várható.

A hőmérséklet nem változik, a minimum a jövő év elején is általában fagypont körül várható, a csúcspont 1-8 fok között alakul. A jövő hét közepétől több fokkal visszaesik a hőmérséklet, akkor már igen csípősek lehetnek az éjszakák, és helyenkén nap közben sem emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet.

