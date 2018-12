Viharos szél és eső vár ránk vasárnap

Európa északnyugati része fölött több középpontú alacsony nyomású légköri képződmény helyezkedik el. Szinte egész Nyugat-Európa felett hullámzó frontrendszere területén többfelé esik az eső, záporeső, néhol ónos eső is előfordul, míg előtte főként havazásról, hózáporról érkezik jelentés. A felhős, csapadékos időjárás és a nyugatról beáramló enyhébb levegő miatt a csúcsértékek Franciaország, a Benelux államok, illetve Németország nyugati felén is jobbára 10 fok felett alakulnak, sőt néhol 15, 16 fokot is mérnek.

A fagypont alatti értékek egyre jobban kontinensünk keleti, északkeleti része felé szorulnak vissza.

A Kelet-európai-síkság északi részénél, valamint Finnországban a legcsípősebb a hajnal, a minimum-hőmérséklet többnyire -10 fok alatt alakul, de nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem.

A Kárpát-medence időjárása elég változékony lesz, vasárnap estig először egy hidegfront, majd egy melegfront éri el térségünket.

Hazánkban szombaton erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő várható, majd nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. Kezdetben több, estétől egyre kevesebb helyen várható eső, záporeső, az Északi-középhegység térségében néhol ónos eső. Vasárnap eleinte többnyire közepesen és erősen felhős lesz az ég, majd nyugat felől mindenütt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Napközben helyenként, estétől északnyugat felől egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra. A nyugatias szél több helyen megerősödik, szombaton néhol csaknem viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 11 fok között alakul, északkeleten lesz hidegebb.

Nyitókép: Pixabay.com