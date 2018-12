Nem kérnek rászorultsági igazolást az ételosztáskor

Az Ökumenikus Segélyszervezet országos adventi adománygyűjtéséhez kapcsolódóan nagyon régi hagyomány már, hogy a karácsony előtti héten ezer adag ételt osztanak ki rászorulóknak Budapesten.

"Egy tál meleg étel körülbelül négy telefonhívás a 1353-as adományvonalra" - számszerűsítette a segítés lehetőségét az InfoRádiónak Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs vezetője.

Mivel az adományozás nem csak az ételről szól,

Csepel egyik parkolójában egy nagy, fűtött sátrat is felállítottak, feldíszítettek, karácsonyi zene szól, és önkéntesek asztalokkal, nagy odafigyeléssel igyekeznek a betérők fogadására.

"Vannak visszatérők és mindig vannak új arcok is. Fontos elmondani, nem csak hajléktalanok érkeznek, hanem rászoruló családok is, akiknek egy tál meleg étel is segítséget jelent.

Mi nem kérünk semmiféle rászorultsági igazolást, mert azt gondoljuk, hogy aki végigáll egy ilyen sort, az tényleg rászorul"

- mondta Gáncs Kristóf..

Minden nap más menüvel készülnek. Első nap sertéspörkölt volt rizzsel, savanyúsággal, meleg teával és szaloncukorral. "Törekszünk rá, hogy

egyszerű és egyszerűen fogyasztható étel legyen, ugyanakkor jó legyen a minősége"

- tette hozzá a segélyszervezet kommunikációs vezetője, hozzátéve, Budapest után Gyulán és Debrecenben folytatják az ételosztást.

Nyitókép: MTI/Varga György