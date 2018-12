Bemutatta EP-választási programját a Jobbik

Gyöngyösi Márton, a párt elnökhelyettese, frakcióvezetője a dokumentumot bemutatva hangsúlyozta: céljuk megtalálni a központi és a tagállami kézben lévő hatáskörök egyensúlyát azért, hogy minél jobban szolgálja a magyar érdekeket a válaszútra érkezett, a jövő májusi választás után átalakuló törésvonalak mentén működő Európai Unió működése.

Arról beszélt: hozzáállásuk alapja, hogy közös európai identitás híján nem lehet föderalizálni az uniót, ugyanakkor a globalizációnak kiszolgáltatottság közepette "stabil nemzetállamiságról aligha beszélhetünk", ezért meg kell találni, melyik feladatot lehet jobban ellátni országos, és melyeket közösségi szinten.

A program három fő témájaként a fizikai, az egzisztenciális és az őshonos kisebbségek szülőföldön boldogulását autonómiával elősegítő biztonságot említette.

Hangsúlyozta: a Jobbik ellenzi az illegális és korlátozás nélküli migrációt, akárcsak a kvóták bevezetését, a határzár mellett vannak, ugyanakkor "befeszülés" helyett felelősségteljes vitát tartanak szükségesnek a témában.

A fizikai biztonság kérdéséhez sorolta azt is, hogy Európának, az Európai Uniónak a sokpólusú világban olyan nagyhatalmak - például az Egyesült Államok és Oroszország - között kell boldogulnia, amelyek a gyengítésével próbálkoznak.

Gyöngyösi Márton az egzisztenciális biztonságot szempontként említve hangsúlyozta: továbbra is célnak tekintik az azonos munkáért azonos juttatást biztosító bérunió megteremtését, a magyar gazdaságnak mind nagyobb gondot okozó elvándorlás megállítását, az életszínvonal javítását és a tudásalapú társadalom létrehozását.

A biztonság harmadik elemeként említette az autonómia megadását az őshonos nemzeti kisebbségek számára.

Magyarország jelenleg nem egy szabad ország - jelentette ki az ellenzéki politikus. Szerinte a korrupció felszámolásával és a kormánypárt által megszállt demokratikus intézmények hitelességének helyreállításával lehetne szabaddá tenni a most "banánköztársasági szinteket súroló", bezárkózó, nemzetközileg elszigetelt, magányos és kiszámíthatatlan országot.

Szólt arról is: már megkezdődött az európai parlamenti képviselői helyekre jelentkezők meghallgatása, reményeik szerint a február elején be is jelenthetik, kik kaptak helyet a listán.

Gyöngyösi Márton arra a kérdésre, hogy - Szávay Istvántól eltérően - miért nem mondott le 2012-ben, amikor a zsidó képviselők listázásáról beszélt a parlamentben, úgy nyilatkozott, hat évvel ezelőtt számos alkalommal bocsánatot kért kijelentéséért.

Bana Tibor, a Jobbik alelnöke - az európai ügyészséghez csatlakozás fontosságát hangsúlyozva - arról beszélt: lényegében minden olyan állam csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyik részt vesz a közösség jogi és igazságügyi együttműködésében és nincsen takargatnivalója.

Orbán Viktor és kormánya abban az irányban halad, hogy kivezesse Magyarországot az Európai Unióból. A Jobbik ezt nem akarja - jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy pártjuk egy érdemi vitákon keresztül megújuló közösségben érdekelt.