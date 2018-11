A rendőrség tanácsai az ünnepi bevásárlások előtt

Az ünnepek közeledtével a rendőrség – az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében – kiemelt figyelmet fordít a nagy tömeget vonzó helyekre. Az egyenruhások tájékoztatással segítik a lakosságot, a látható jelenlét mellett pedig civil ruhás nyomozók is figyelnek az emberek biztonságára. A rendőrség együttműködik a különböző társadalmi és civil szervezetekkel, köztük a polgárőr szervezetekkel, a közterület-felügyelet, illetve a társ-rendvédelmi szervek dolgozóival.

A bevásárlóközpontok, vásárok, pályaudvarok környékén nagy tömegekben megforduló emberek - a rendőri jelenlét ellenére - vonzzák a mások értékeire vadászó bűnelkövetőket. Fogadják meg a rendőrség bűn- és baleset-megelőzési tanácsait, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne váljanak bűncselekmény áldozatává!

A zseblopásokat jellemzően zsúfolt helyeken: az utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy bevásárlóközpontokban követik el.

Fontos, hogy az értékeikre mindig ügyeljenek! Azt javasoljuk, hogy pénztárcáikat, értéktárgyaikat és irataikat soha ne tegyék táskájuk, vagy kosaruk tetejére, azokat mindig zárható belső zsebben, magukhoz szorított táskában tárolják! Idegenek lehetőleg ne lássák, hogy mennyi pénzt tartanak maguknál! Mivel az ünnepi időszak alatt nagy a pénzmozgás, érdemes jobban megnézni a bankjegyeket, nehogy hamis kerüljön közéjük!

Ahol lehet, inkább bankkártyával fizessenek!

A PIN kódjukat ne tartsák a bankkártyájuk mellett, hanem igyekezzenek azt megjegyezni!

Tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel- és leszállások alkalmával figyeljenek környezetükre, kézi-, illetve válltáskájukat szorítsák magukhoz!

Ha csak tehetik, autójukkal biztonságos, jól látható, megvilágított helyen parkoljanak!

Mindig ellenőrizzék le, hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében, látható helyen értékes vagyontárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt ajándék, mert ezek vonzzák az autófeltörőket!

Mindig zárják be a jármű ajtóit, az ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre szállnak ki! Amennyiben észlelték, hogy feltörték kocsijukat, ne nyúljanak semmihez, hiszen a gépkocsit és annak környezetét a rendőrség vizsgálni fogja!

Az online vásárlások alkalmával legyenek nagyon körültekintőek! Az internetes csalások elkerülése érdekében kétkedve kezeljék az olyan internetes eladókat, akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés értékelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy amelyek meglepően alacsony áron kínálják a termékeiket!

Legyenek óvatosak a személyes adataik megadásánál is,

különösen a bankkártyájukra vonatkozó adatok esetében (ezeket csak a fizetést lebonyolító bank oldalán adják meg)!

Amennyiben bűncselekményre utaló körülményt észlelnek, azonnal értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112 központi segélyhívó számon!

A karácsonyi előkészületek és a bevásárlás időszakában jóval zsúfoltabbak az utak, ezért vezessenek nagyobb körültekintéssel és türelmesen! A megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyokat figyelembe véve közlekedjenek, és mindig tartsák be a közlekedési szabályokat! A járművek láthatósága érdekében kiemelt hangsúlyt fektessenek autóik világító- és fényjelző berendezéseinek megfelelő működésére. A gyalogosok és a kerékpárosok részéről is fontos, hogy kellő figyelmet kapjon a láthatóságuk, amelyet leginkább megfelelő színű ruházat és fényvisszaverő eszközök viselésével érhetnek el. A rendőrök szükség esetén forgalomirányítással, forgalomsegítéssel, valamint tájékoztatással segítik az állampolgárok biztonságos közlekedését az utakon.