Nyomott árak, hullámzó minőség, veszteséget hozott a dinnyeszezon

A Magyar Idők szerint a görögdinnye-termelők idén nem panaszkodhattak a szezon egyhangúsága miatt. A korai meleget júliusban erős lehűlés és eső követte, ami a termésmennyiséget és a keresletet is visszavetette, ráadásul az exportpiacokon is nagyon nyomott árak alakultak ki. Bár az augusztusi hőségnek köszönhetően megugrott forgalom az árakra is jó hatással volt, ez már nem tudta kompenzálni a korábban elszenvedett veszteségeket - olvasható a lapban.

A Népszava környezetvédőkre hivatkozva azt állítja, hogy a Paksi Atomerőmű kapacitásának megduplázása felforralhatja a Duna vizét. Aszódi Attila államtitkár azonban egy rendezvényen azt mondta, hogy a kibővített létesítmény sem fogja harminc fok fölé melegíteni a folyó vizét.

A Világgazdaság arról ír, hogy hálózatokba tömörülnek a gyógyszertárak, részben a költséghatékonyabb működés és a közös marketingstratégia miatt. Ennek köszönhetően csökkennek a gyógyszerészek adminisztrációs terhei, így több idejük jut a páciensekre - olvasható a lapban.

A Portfolio azt írja, hogy a pálinka és a keserű likőr literenként mintegy kétezer forinttal, vagyis 30-40 százalékkal drágább lesz januártól. A drasztikus áremelkedés oka, hogy erre a két kategóriára is kivetették a népegészségügyi termékadót. A portál szerint megoldást jelentett volna, ha öt százalékra csökkentik a pálinkák áfáját, de a minisztériumok elvetették ezt a javaslatot.

A Pénzcentrum szerint idén nem számíthatnak korrekcióra a nyugdíjasok. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése alapján ugyanis az áremelkedés nem haladta meg az év eleji nyugdíjemelés mértékét, vagyis nincs szükség kiegészítésre. Egy friss kormányzati bejelentés szerint viszont a nyugdíjprémiummal várhatóan számolhatnak az érintettek.