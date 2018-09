Komoly változás a magyar bíróságokon: indul a távmeghallgatás

Védett személyek meghallgatása is lehetséges

A tárgyalóteremben tartózkodók két nagyméretű monitoron követhetik az eseményeket, a bíró pedig egy könnyen kezelhető vezérlőegység és egy dokumentumkamera segítségével vezeti az eljárást. Ezen kívül a bíró előtt egy harmadik monitor is található, melyet csak ő lát, így védett személyek meghallgatását is lehetővé teszi. A rendszer továbbá a kép- és hangtechnikai torzítására is alkalmas.