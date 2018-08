Különleges fókashow, és látványetetések az Állatkertek Éjszakáján

A programban idén is a budakeszi, a budapesti, a debreceni, a győri, a jászberényi, a kecskeméti, a miskolci, a pécsi, a poroszlói, a szegedi és a veresegyházi állat-bemutatóhelyek vesznek részt, a két budapesti helyszínre és a Budakeszi Vadasparkba idén is kombinált jegyet lehet váltani.

A Fővárosi Állat- és Növénykert éjfélig tart nyitva, a kert különböző pontjain 23 helyszínen zajlanak programok

– közölte Hanga Zoltán szóvivő.

Mint mondta, lesznek látványetetések az óriásvidráknál vagy a komodói sárkánynál. Lesznek olyan etetési programok is, amikor a közönség bevonásával az állatgondozók segítségével lehet majd testközelből megismerkedni és etetni állatokat, mondjuk orrszarvúakat, zsiráfokat.

Lesz elefánttréning és két különleges fókabemutató is, ahol a medence vize is meg lesz világítva, így egészen különleges hangulatú esti fókabemutatóra lehet számítani.

Hanga Zoltán hozzátette: a kulisszák mögé is be lehet majd tekinteni.

"Meg lehet ismerkedni a makik világával, vagy a levélvágó hangyák titkos életébe is be lehet tekinteni. Lesznek olyan programok is, amelyek távolabbról kapcsolódnak az állatokhoz: jégszobrász és tűzzsonglőr bemutató, ezen kívül festék és homokanimáció is lesz" - mesélte a szóvivő.

A debreceni Nagyerdei Kultúrparkban különböző rovarokat, virágokat és a majomkenyeret lehet megkóstolni, a kisvasút pedig egész éjjel közlekedik, ahogyan a Vidámpark játékai is üzemelni fognak. Pécsen lesz csillagászati program és madarász túra is, de tűzzsonglőr-bemutatóval, bátorságpróbával, kincskereséssel, gyerekszínházi előadással, klasszikus zenei koncerttel és családi kézműves foglalkozásokkal is várják az érdeklődőket.

