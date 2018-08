Rendkívüli ülésen dönthet a pünkösfürdői védmű többletforrásáról jövő szerdán a Fővárosi Közgyűlés - a nap hírei

Rendkívüli ülésen dönthet a pünkösfürdői védmű többletforrásáról jövő szerdán a Fővárosi Közgyűlés. Az előterjesztés szerint a kiviteli tervezéshez szükséges feltárásnál derült ki, hogy a meglévő töltés egy részében a 2002-es árvíz után megépített vízzáró fal gyengébb a kelleténél. Többletmunkát jelent emellett a Barát-patak torkolatának kialakítása az Országos Vízügyi Főigazgatóság új előírása alapján. A költségekre további 1 milliárd 65 millió forintos fedezetet biztosíthatnak a budapesti képviselők. A Fővárosi Közgyűlés a tervek szerint hatályon kívül helyezi a hajléktalanok közterületi tartózkodását szabályozó korábbi rendeletét, miután a parlament az alaptörvény módosításával megtiltotta az életvitelszerű tartózkodást a közterületen.

Kihirdette a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat az Oktatási Hivatal. A ponthatárok azonosak az általános eljárásban megállapítottakkal, vagy egyes esetekben magasabbak náluk. A pótfelvételi eljárásban alapképzésre 3.511, felsőoktatási szakképzésre 870, osztatlan képzésre 503, mesterképzésre pedig 561 főt vettek fel. A legtöbben jogász, valamint gazdálkodási és menedzsment szakon kezdhetik meg tanulmányaikat.

Több a kiadó lakás, de drágább albérletek várják a diákokat. A Népszava az ingatlan.com elemzése alapján azt írja: Budapesten az átlagos bérleti díj havonta 150 ezer forint, egy 40 négyzetméternél kisebb garzon havi 120 ezer forintért is megszerezhető, hasonló méretű panelért 110 ezer forintot kell fizetni.

Bőven elférnének még pedagógusok a természettudományi tantárgyak oktatásában - fogalmazott a Klebelsberg Központ elnöke az M1 reggeli műsorában. Hajnal Gabriella szerint azokon a kistelepüléseken vannak gondok, ahol a tanulók létszáma is nagyon alacsony.

Az év végéig minden háztartás számára biztosítani kívánja a legalább 30 megabites sávszélességű vezetékes vagy a nélküli internet-hozzáférést a kormány. A 150 milliárd forintos beruházásból 56 milliárdot az unió biztosít. Diákháló néven országos digitális iskolaprojekt indul.

Akcióterv készítését sürgeti a gyermekintézmények közelében lévő gyalogátkelők biztonságosabbá tételére az LMP. Gál József, az ellenzéki párt fővárosi képviselője úgy vélte: a fővárosnak élen kellene járnia az úgynevezett okos zebrák építésében, bizonyos napszakokban pedig rendőri jelenlétre lenne szükség az óvodák, iskolák környékén.

Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása. Az Országos Műszaki Irányító Törzs tájékoztatása szerint Budapestnél pénteken reggel 72 centiméteres volt a vízállás, ami mindössze 21 centiméterrel haladja meg a 2003-ban mért legalacsonyabb szintet. Az előrejelzések szerint a Duna vízgyűjtőin a következő napokban számottevő mennyiségű csapadék várható, amely mintegy 2 méterrel emelheti a vízszintet Nagybajcsnál.

Kerékpáros térképet jelentetett meg a Budapesti Közlekedési Központ. A teljes fővárost lefedő magyar és angol nyelvű térkép ingyenesen beszerezhető az ügyfélközpontokban, de elérhető online változata is, amely bekerült a BKK utazástervezőjébe.

Újabb hamis hirdetés jelent meg internetes oldalakon, amelyben a Magyar Posta logóját felhasználva nyereményjátékot hirdetnek és értékes nyereményeket ígérnek. A társaság arra figyelmeztet, hogy a Magyar Postának jelenleg nincs olyan nyereményakciója, amellyel telefonkészüléket lehet nyerni.

Készen áll a kereskedelmi üzemre a szentpétervári Leningrád-2 atomerőmű első blokkja, miután teljesítette a végleges üzembe helyezési tesztet. Az új atomerőművi egység a Paks-2 projekt referenciablokkja, az alkalmazott technológia ugyanis megegyezik.

Európa lehetőséget szalasztott el, Olaszország tudomásul veszi és levonja a következtetést - reagált Giuseppe Conte olasz miniszterelnök arra, hogy Brüsszel továbbra sem döntött a Diciotti hajón tartózkodó migránsok áthelyezéséről. A járművön 150-en várják, hogy partra léphessenek. Többen éhségsztrájkba kezdtek, miután már csaknem 10 napja vesztegelnek a tengeren.

Körülhatárolták a Berlin közelében pusztító erdőtüzet a tűzoltók, de az oltás még napokig tarthat. A lángok megfékezésén 600-an dolgoznak: a tűzoltókat a katasztrófavédelem, a német hadsereg és a szövetségi rendőrség is támogatja, helikoptereket és vízágyúkat is bevetettek. A munkát nehezíti, hogy a talajban sok a második világháborús gránát és már több robbanás is történt.

Lemondta Mike Pompeo külügyminiszter jövő hétre Észak-Koreába tervezett látogatását az amerikai elnök. Donald Trump azzal indokolta döntését, hogy nincs előrehaladás Észak-Korea atomfegyver-mentesítésében, amiért Kínát okolta.

Viharos széllel, esővel, áradással és sárlavinával érkezett meg Hawaiira a hármas erősségű Lane hurrikán. Donald Trump amerikai elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki Hawaii valamennyi szigetére. A budapesti külügyminisztérium tájékoztatása szerint eddig 14 magyar állampolgár fordult információért a tiszteletbeli konzulhoz, valamennyien turisták és biztonságban vannak.