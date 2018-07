Felzabálja az erdőtűz a házakat Coloradóban

Több mint száz ház leégett az egyesült államokbeli Colorado államban, Fort Garland településnél erdőtűz miatt. San Luis Valley hatósága Twitter-üzenetében azt írta, hogy a tűz 104 otthont semmisített meg, és további hatvan házat veszélyeztet. Áldozatokról egyelőre nincs hír. A lángok mintegy 230 négyzetkilométernyi területen tomboltak. Kétezer ember kimenekítettek.

A quick time lapse of the #SpringFire picking up this afternoon at the top of La Veta Pass due to increasing winds. Let’s hope for less wind and high humidity tomorrow. #NorthSpringFire pic.twitter.com/J7NBcUkW10