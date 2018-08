Kevés az engedéllyel rendelkező drónhasználó

Rövid az idő az engedélyszerzésre

A jelenlegi szabályozás nem tesz különbséget magán- és munkahasználat között, a játékboltokban kapható egyszerűbb és a több millió forint értékű, kiváló minőségű felvételt készítő gépek között. Ez főleg azoknak okoz nehézséget, akik ezeket munkához használnák, mivel a fotós, videós megbízásokra gyakran csak pár nappal korábban kapnak felkérést, de ennyi idő alatt esélyük sincs engedélyhez jutni - írja az MTI.

Ha közterületen szeretne valaki forgatni, képeket készíteni, akkor az illetékes önkormányzattól, míg magánterület esetén a tulajdonostól is szükség lehet hozzájárulásra. A vállalkozásoknak a tevékenységet emellett be kell jelentenük az Innovációs és Technológiai Minisztériumban is.

Kádár Péter, a Groupama Biztosító termékmenedzsment igazgatója kiemelte: a drón okozta kárt a felelősségbiztosítás csak akkor fedezi, ha azt szabályosan, minden engedélyt beszerezve használta a tulajdonosa. Ha az üzemeltetők betartják az adott országban érvényes előírásokat, akkor a külföldön okozott kárt is megtérítik. Ehhez azonban az üzemeltetőnek utasbiztosítást is kell kötnie.