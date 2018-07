Durva létszámhiány a BKV-nál

Csak a Facebookon 83 különböző hirdetést jelentetett meg eddig a BKV, hogy sofőröket találjon a buszokra és a trolikra. A közlekedési társaság írásos tájékoztatása szerint ezekkel a reklámokkal félmillió embert értek el, akik közül 72 ezren rá is kattintottak az állásajánlatra. Buszvezetőnek 500 embert vettek fel, a trolisokhoz pedig 50-en kerültek be eddig. Ennek köszönhetően

a BKV buszvezetőinek és trolivezetőinek száma 2480-ra nőtt. Az ő tavalyi átlagkeresetük bruttó 400 ezer forint volt, amit idén 12 százalékkal megemeltek.

A jelentkezők közül 350 főt az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve beiskoláztak, hogy a B kategóriás jogosítványuk mellé megszerezzék a C-t és a D-t is. Akinek már megvan a C kategóriája, annak kifizetik a D-t és a GKI jelzésűt is. A tanfolyamok minden hónap első keddjén indulnak, és a BKV már a képzés alatt fizetést, illetve cafeteriát ad a résztvevőknek.

Budapesten a felújítás alatt lévő 3-as metró pótlása miatt van szükség ilyen sok járművezetőre.

Erről korábban Bolla Tibor, a közlekedési vállalat vezérigazgatója is beszélt az InfoRádióban. Mint mondta: országos a hiány járművezetőkből, ezért folyamatosan toborozzák és képzik ki őket.

A metrópótlás nem lehet gond. Erre a buszok is és a sofőrök is rendelkezésre állnak

- mondta Tarlós István főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában.

Busz van elég, személyzet nincs rá - erősítette meg korábban Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke.

"Létszámhiány van a BKV-nál, a folyamatos felvételek ellenére ez még a jelenlegi teljesítményhez is kevés

- tette hozzá Gulyás Attila.

A BKV továbbra is várja a jelentkezőket, mert hiába sikeres a toborzás, még most is túlórákat kell elrendelniük a metrópótlás miatt.

Nyitókép: Pixabay