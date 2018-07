Németh Zsolt: az ukrán nacionalista törekvéseknek Moszkva a haszonélvezője

A 2019-es európai parlamenti választási stratégiáról beszél majd Orbán Viktor Tusnádfürdőn – mondta Németh Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában. Ma Magyarország sajátos szerepet tölt be az európai politikában. Azt, hogy ezt az elkövetkező négy évben mivé sikerül formálni, a külügyi bizottság elnöke szeroint a következő hónapok fogják eldönteni.

Német Zsolt úgy vélekedett, hogy „az elmúlt években mindig volt valami, ami különlegessé tette a miniszterelnök felszólalásait. Néha egy félreértés is egyébként, mert az illiberalizmus mindenféleképpen egy félreértésen alapult négy évvel ezelőtt”.

Orosz-amerikai kapcsolatok

A nyugati egység szempontjából is fontos lenne, ha sikerülne egy közös álláspontot képviselni Oroszországgal szemben – hangsúlyozta Németh Zsolt. Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke elmondta azt is: a Trump-Putyin csúcstalálkozó ebben mutathat előrelépést. „Ha elindul egy pozitív folyamat, akkor az mindenképpen azoknak a válsággócoknak a felszámolása, amelyekhez egyszerűen az Egyesült Államok is és az orosz fél is nélkülözhetetlen” – fogalmazott, hozzátéve: ilyen a szíriai háború és az orosz-ukrán konfliktus.

Németh Zsolt hangsúlyozta: fenntarthatatlan az a politika, amit Oroszország Ukrajnával és Grúziával kapcsolatban folytat. Szerinte Oroszország érdekelt abban, hogy zavaros legyen Ukrajnának a viszonya a nyugati szomszédaival. Az ukrán nacionalizmus „túlhajtását” – mint amit a nyelvtörvény vagy a kettős állampolgárság tiltása is mutat – a legmagasabb szinten támogatják – véli az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke.

„Meggyőződésem szerint ez nem Ukrajna érdeke, de mégis az ukrán kormány, az ukrán elnök adja a nevét ezekhez az intézkedésekhez”

– fogalmazott, aki megjegyezte: a nacionalista törekvések Moszkva a haszonélvezője.

Németh Zsolt beszélt arról is, hogy 2024-ig Magyarország teljesíteni tudja, hogy a katonai költségvetés elérje a GDP a két százalékát. Európának be kell szállnia külső biztonságának megteremtésébe – ezen tengeren túli elvárást a bizottsági elnök szerint egyetértésen alapuló eredmények követhetik. Németh Zsolt hozzátette: körvonalazódik az Egyesült Államok vezető szerepe a nemzetközi biztonság fenntartásában.

Balkáni EU-csatlakozás

A Külügyi Bizottság elnöke szerint a Macedónia névváltoztatása olyan nem várt helyzetet teremtett, amely lépéskényszerbe hozta az Európai Uniót. „A nyugat-balkáni országoknak is össze kell szedniük magukat, de talán ma Európa rosszabb állapotban van a bővítésre való felkészültsége tekintetében” – fogalmazott Németh Zsolt, aki szerint a NATO – amely meghívást küldött a csatlakozási tárgyalások megkezdésére Észak-Macedóniának – példát mutatott az uniónak.

A bizottsági elnök szerint a nyugat-balkáni országok integrációját az adott állam teljesítményétől kell függővé tenni, nem érdemes együtt felvenni őket az Európai Unióba.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd