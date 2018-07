Az év első hónapjai mentették meg a hazai kötvénypiacot – lapszemle

A Portfolio szerint, ha csak egy kicsit rosszabbul sikerült volna az év első két-három hónapja a magyar kötvénypiacon, akkor most akár bajban is lehetnénk. Az utóbbi hetekben ugyanis egyre gyakoribb volt, hogy még a hozamok emelkedése mellett sem sikerült értékesíteni a tervezett mennyiséget az aukciókon. Ráadásul a kormány likvid tartalékaként szolgáló kesz-számla egyenlege is alacsony. Időarányosan persze így is jól áll az éves kibocsátás, de ez elsősorban az év elejének köszönhető, illetve az erős lakossági értékesítés is sokat jelentett.

A Világgazdaságban arról olvashatnak, hogy felbolydult a készházak piaca az áfakedvezmény kivezetésének hírére; több millió forintos áremelés fenyegeti a zömmel CSOK-os vásárlói kört. A lap szerint egy 80-100 négyzetméteres házat 27 százalékos áfa mellett a mostaninál legalább 4 millió forinttal drágábban lehet felépíteni.

A Pénzcentrum.hu a webáruházas akciók árnyoldalairól közölt összeállítást. Cikkében a portál egy internetes rendelés történetét mutatja be, amelyben az óriási leárazással meghirdetett mobiltelefonról kiderült, hogy elérhetetlen a webáruházban, sőt, soha nem is volt készleten. A szerző felkereste az érintett kereskedőt, valamint a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségét is az eset nyomán.