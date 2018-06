Apa csak egy van - de milyen legyen?

Pár éve még csak az apák napja környékén esett több szó az apákról, azonban ma már szerencsére nem csak akkor kerülnek előtérbe - mondta az InfoRádiónak Léder László pszichológus, az Apa Akadémia alapítója.

A nagyobb figyelem ellenére azonban a hagyományos apa-modell nem szűnt meg:

ő a családfenntartó a családban, az ő jövedelme teszi ki a családi költségvetés nagyját,

amiből persze az következik, hogy energiájának nagy része a munka felé összpontosul, nem pedig a család felé.

A kettős szerepelvárás megjelenése az apáknál is

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet kutatása szerint sajnos Magyarországon kimondottan nőtt az az elvárás, hogy a férfi kenyérkereső legyen.

"Ezzel párhuzamosan egy másik elvárás is megerősödött, mégpedig hogy legyen családapa, és minél több időt töltsön a családjával és a gyermekeivel" - mondta Léder László. Hozzátette azt is, hogy az apák esetében is megjelent a kettős szerepvállalás, amiről az édesanyák tekintetében már régóta beszélünk.

Az édesapák bizony ott lennének a családban, maguk is többet szeretnének, de nagyon erős a kenyérkereső szerepük.

Mi az apa szerepe a családban?

Léder László szerint az apa szerepe nem csak az anyagi támogatásban merül ki.

"A gyermekvállalás a párkapcsolat minőségétől függ, hogy érzik-e, hogy a másik szereti őket, tényleg szeretnék-e azt a gyermeket, tehát inkább lélektani faktoroktól függ, nem gazdaságitól" - mondta.

Az Apa Akadémia alapítója azt is elmondta, hogy a magyarországi és nyugat-európai fiatalok nagyon modern elképzelésekkel rendelkeznek. Mondhatjuk úgy is, hogy reform-elképzeléseik vannak: emancipált háztartást képzelnek el, és közösen szeretnének gondoskodni a gyermekükről.

De miután megszületik a gyermek, a párok szép lassan visszaesnek a tradicionális szerepekbe - fejtette ki Léder László.

"Ezt azt jelenti, hogy az apa-anya szerep a gazdasági háttér megteremtésének csapdájába kerül, amiben felborul a munka-magánélet egyensúly, ami miatt sok párkapcsolat megy tönkre"

- summázott Léder.

A teljes beszélgetést meghallgathatják a Családi hét magazin hétfői adásában.