Orbán Viktor: Magyarország nem engedhet szuverenitásából

Átadták a szovjet megszállás áldozatainak emlékművét Óbudán, ezzel lezárultak a Gulág-emlékévhez kapcsolódó események. Az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: az emlékezet megnyeri a csatáját a felejtés ellen, ha vannak elkötelezett emberek, akik az áldozatok nevében kimondják az igazságot.

A 10 méter magas fekete gránit obeliszket a kommunizmus áldozatainak emlékére állították fel Óbudán, az Árpád fejedelem útja mellett. Orbán Viktor miniszterelnök az átadón megemlékezett azokról, akiket a szovjet rendszerben börtönbe zártak, kivégeztek, vagy munkatáborokba vittek.

A kormányfő úgy fogalmazott:

a mai szabad, demokratikus világot csak akkor tarthatjuk fenn, ha elszántak vagyunk arra, hogy soha többé nem engedjük meg, hogy ilyesmi még egyszer megtörténjen velünk. Magyarország ezért nem engedhet szuverenitásából.

"Emlékezzünk a visszatérésre is, a visszatérésre is, amelyet sokan úgy éltek meg, mintha csak a korábbi munkalágert egy nagyobb táborra cserélték volna. Emlékezzünk a megbélyegzettség évtizedeire, a kikényszerített hallgatásra, majd a rehabilitáció kétarcúságára is. Sokuknak hosszú időn át még azért is harcolniuk kellett, hogy legalább az emlékét meg tudjuk védeni az áldozatoknak. Sok-sok sorstársuk emlékét, akiknek a nevét ha ráírtuk volna erre a fekete obeliszkre, akkor a világ egyik legmagasabb emlékműve állna itt - mondta Orbán Viktor.

"Nyugat-Európában a baloldal még akkor is a kommunizmust ünnepelte, amikor már milliók haltak meg a vörös diktatúrák szorításában. Sőt, az európai baloldal még most is homályosan, különös fénytörésben látja a kommunizmust, és annak bűneit.

A kommunista vezérek szobrai számos európai politikus fejében még most is állnak.

Nem hajlandók tudomásul venni, hogy Európa egyesüléséhez Marx és Lenin szobrainak ledöntésén keresztül vezetett az út. Mi tudjuk, nincs emberarcú kommunista rendszer. A kommunizmus valódi arcát Gulágnak hívják - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, minden idegen érdeket szolgáló tervet kívül kell tartani az ország határain.

Orbán Viktor miniszterelnök és Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke avatta fel a Gulág-emlékművet Budapesten, a III. kerületi Árpád fejedelem útján

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Az emlékmű felavatása előtt Meczer Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete, a Szórakész elnöke az emlékezésben is jelen lévő kettős mércéről beszélt.

"A náci gaztetteket lehetett nyilvánosan elítélni, de a kommunista népirtás szemérmesen elhallgatták, átértékelték. Másfelől az is a mi történelmünk része, hogy az elhurcoláshoz elegendő volt egy németes hangzású családnév is. A két izmus között csak az ing színében volt különbség, a módszerekben nem.

Nemcsak a náci, és a fasiszta diktatúra volt népelnyomó, kegyetlen, az embereket eszközzé alacsonyító, hanem a kommunista is"

- mondta Meczer Erzsébet. A beszédek után ünnepélyesen megkoszorúzták az emlékművet.