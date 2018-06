Hamarosan Budapestre érkezik az új amerikai nagykövet

David B. Cornstein izgatottan várja, hogy elkezdhesse a munkát Magyarországon - írja Facebook-oldalán az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége.

A közlemény szerint David B. Cornstein június 22-én érkezik Budapestre.

A New York-i üzletember korábban vezető tisztségeket töltött be a Nasdaq amerikai részvénytőzsdén, volt lóverseny-fogadásszervező vállalat elnöke és város gazdaságfejlesztési társaságának alelnöke is.

David B. Cornstein New Yorkban született, New York Állam Olimpiai Bizottságának elnökeként is tevékenykedett, korábban pedig a kemoterápiás kezelésekre szakosodott Chemotherapy Foundation és a cukorbetegekkel foglalkozó Juvenile Diabetes Foundation alapítvány az év emberének választotta.