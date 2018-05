Benkő Tibor: a honvédséget az alapoktól kell újjáépíteni

Van pénz a Zrínyi 2026 nevű honvédelmi és haderőfejlesztési terv megvalósítására - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a közmédiának.

A tárcavezető az m1 műsorában megismételte, hogy a honvédség fejlesztését majdnem az alapoknál kell kezdeni.

A rendszerváltás óta nem büszkélkedhetünk azzal, hogy a magyar honvédséget fejlesztettük volna. Sokkal inkább mindig a csökkentés, leépítés volt a fő cél, ez bizony képességvesztéseket eredményezett - mondta Benkő Tibor. Hozzátette azt is, hogy ezen kívül új kihívások, fenyegetések jelentek meg a világon, ezekre a kihívásokra pedig fel kell készülnünk.

"Magyarországnak szembe kell nézni ezekkel a kihívásokkal, és hogy szembe tudjunk nézni, szükségünk van egy korszerű, modern, erős honvédségre"

- mondta Benkő Tibor, aki szerint a létszámhiány problémáját is meg kell oldani.

"A NATO-ban az elvárás az, hogy legalább 80%-os feltöltöttséggel rendelkezzenek a szervezetek. A magyar honvédség most is 80% fölötti feltöltöttséggel rendelkezik. Bővítettük, növeltük a szervezeteket, ez most jelenleg feltöltetlen beosztásokat is eredményez.

2009 december 31-hez képest mintegy 3500-zal több katonánk van a rendszerben, relatív, hogy mihez viszonyítjuk a hiányt"

- tette hozzá Benkő Tibor. A miniszter megerősítette, hogy a kormány megduplázza a honvédelmi költségvetést. "Ennek tükrében készült el a 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program, amelynek célja,

hogy 2024-re elérjük a GDP kettő százalékos teljesítését"

- mondta a honvédelmi miniszter, aki arról is beszélt, hogy közel 40 darab helikopterre lenne szükségük.

A honvédelmi miniszter nyilatkozott a Kossuth rádiónak is. Úgy fogalmazott, hogy a hazaszeretet nem divatos szó, de azt tapasztalják, hogy

meg lehet találni a fiatalokhoz vezető utat, hiszen tavaly július óta már 1500-zal bővült az önkéntes tartalékosok száma, a 18 éven alattiaknak szervezett honvédelmi táborok pedig egyre népszerűbbek.