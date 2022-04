Videóban mondott köszönetet Orbán Viktor

"Ilyet én se láttam, hogy mögöttünk egy világjárvány, mellettünk egy háború, előttünk pedig egy teljes újraszervezést igénylő európai bizonytalan gazdaság" - mondta kampánykörútjának egri állomásán Orbán Viktor a most kiadott videó tanúsága szerint. Ahogy elhangzott, ezeken a rendezvényeken is köszönetet mondott a támogatóinak, most ezeket fűzte össze egy felvétellé.

A videó a Bálna előtt elmondott győzelmi beszéd egy részletével zárul, ebben azt mondta, hogy "mi, akik ma győztünk, azt vállaljuk, hogy számunkra mindig Magyarország lesz az első.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor