A patkány az ember barátja – amikor a csempészek elleni harcról van szó

A L’ecsó című animációs film tette szimpatikus hőssé a mesterszakács patkányt. Nagyobb termetű, afrikai rokonai pedig az Interpolnak segítenek hogy lesújtson a tiltott vadállat- és vadállati termék-csempészetre.

Tudósok a feketepiacon nagy pénzeket érő orrszarvú szarvak és pangolin pikkelyek kiszimatolására tanítottak be afrikai óriáspatkányokat és tesztelték őket Dar ez-Szalaam-ban, Tanzánia legnagyobb kikötője egyik raktárában.

Mint a Financial Times megemlítette, ez a legújabb módja a rágcsálók hadrendbe állításának. Az állatokat már korábban használták a tuberkulózis károkozóinak kimutatásához és az aknamezők felkutatásához.

A new kind of border patrol agent could soon start work in African ports, working to intercept illegal goods that are being smuggled across country lines. They’re giant rats. And they wear tiny red vests. https://t.co/2NgmhV5y6h — Science News (@ScienceNews) November 3, 2024

A vadon élő állatok és belőlük készült termékek illegális kereskedelme évente 20 milliárd dollár bevételt generál a világon – mondja az Interpol – és az ENSZ adatai szerint a harmadik helyen áll a tiltott cikkek kereskedelmében.

A kábítószercsempészetről szóló egyes kalandfilmekből ismert Arany Háromszögben (Mianmár, Thaiföld, Laosz és Kína határvidékén) a Világ Vadvédelmi Alap (WWF) 10 veszélyeztetett faj, illetve belőlük származó termékek kereskedelméről tud

ezek: tigrisek, elefántcsont, pangolinok, orrszarvú-szarvak, medvék, teknősök és mások.

Az állatokat, illetve a belőlük készült termékeket az állítólagos, de nem bizonyított gyógyászati értékük miatt vagy egyszerűen csak rongyrázásból keresik pénzes megrendelők.

Illegal wildlife trade is the 4th biggest illegal activity worldwide, behind only arms, drugs & human trafficking & is often run by the same criminal syndicates. It's worth around $20 billion annually, leaving a trail of destruction which is wiping out species & destroying lives. pic.twitter.com/B37LGOApdD — Waste Shifter (@WasteShifter) October 31, 2024

Vannak olyan védett állatok, amelyet házikedvencként tartanak. A kereskedelemre rátette a kezét a szervezett bűnözés, miközben veszélyt jelent az emberi egészségre, mert fertőző betegségek vagy akár pandémiák forrása lehet.

És lép be a képbe a kissé ijesztő nevű afrikai óriáspatkány, amely még a más anyagok közé rejtett, védett fajokból készült termékeket is meg tudja találni.

Múlt szerdán jelent meg a Frontiers in Conservation Science című szaklapban az a tanulmány, amely részletezi, hogyan tanították meg a tudósok erre a rágcsálókat.

„A patkányok legnagyobb előnye, hogy viszonylag rövid idő alatt betaníthatók és rugalmasak, mivel különböző idomárokkal is képesek együtt dolgozni, továbbá költséghatékonyak”

– mondta Isabelle Szott, a tudományos cikk társszerzője, az Okeanos Alapítvány kutatója.

Kate Webb, a cikk másik társszerzője hozzátette, hogy ezek az állatok a negatív előítélet ellenére

„nagyon tiszták, intelligensek, fegyelmezettek és szerethetők”.

Az afrikai óriáspatkány tényleg „óriási”, a farka végétől az orra hegyéig mért mérete akár egy méter is lehet. Az állatokat több lépcsőben tanították be, ízesített pelletek segítségével.

Arra is megtanították őket, hogy hagyják figyelmen kívül az egyéb anyagok (kávémag, mosogatószer, vezetékek) szagát, amelyekkel általában megpróbálják elleplezni a védett állati anyagból készült termékeket.

A kutatók szerint legalább olyan jól teljesítettek, mint a kutyák.

"We've realized that law enforcement on its own can't handle this global surge in illegal trade in wildlife that's happening online and we recognize that the companies themselves are very keen to try and help solve the problem.” – WWF’s Crawford Allan https://t.co/A5D8V0gyvC — World Wildlife Fund (@World_Wildlife) March 7, 2018

A következő teszt során már élesben, mindennapi kikötői helyzetben próbálják ki őket. A speciális mellénybe bújtatott patkányokat betanították, hogy amikor tiltott állati termékre bukkannak, húzzanak meg egy a mellényhez rögzített golyót, amely hangjelzést ad.

NEW unlikely heroes in fight against wildlife crime: giant African rats! ??



TRAFFIC shared insights with @FT, highlighting how these skilled rodents may be game-changers in detecting illegal wildlife products like rhino horn & ivory ?https://t.co/EnQFbDydFa — TRAFFIC (@TRAFFIC_WLTrade) October 30, 2024

Az FT szerint a tuberkulózis-kutatásban vagy az aknakeresésben alkalmazott patkányok betanítása egyedenként 7-8 ezer dollárba kerül, de az ár még mindig a töredéke az alternatív elekromos detektáló rendszerek, a röntgengépek és CT-szkennerek árának.

„A védett állatokkal kapcsolatos bűncselekmnyek elleni fellépés drága, a költségvetések szűkösek, így a patkányok gyakorlati megoldást jelenthetnek a bűnüldöző erőknek. Viszont etikusan kell bánni velük és meg kell jutalmazni őket a munkájukért”

- mondta Tim Redford a Freeland Alapítvány nevű, állatcsempészet ellen fellépő civilszervezet képzési koordinátora.