Nagy brit sajtlopás: a tettest elfoghatták, de a cheddarnak nyoma veszett

Egy 63 éves férfi várja rendőri őrizetben, hogy bíróság elé kerül-e az utóbbi idők egyik legnagyobb angliai rablása – 300 ezer fontot érő, több teherautónyi rakományt jelentő kézműves cheddar sajt ellopása – miatt.

A Neal’s Yard Dairy nevű elismert sajtkereskedő céget 950 korong Hafod, Westcombe és Pitchfork márkájú drága sajttól „szabadították meg” egy rafináltan kitervelt csalás során. Az elkövetők legitim francia nagykereskedőknek adták ki magukat és így szállíthatták el a csemegét.

A londoni rendőrség megerősítette, hogy letartóztatott egy 63 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy hamis személyazonossággal, „lopott árukat kezelt”. A gyanúsítottat kihallgatták és a további vizsgálatig szabadlábra helyezték – miközben a közösségi médiában a különböző sajtfajták nevét felsoroló, lefordíthatatlan szójátékokkal illusztrálták egyesek a jó hírt.

Looks like the great cheese robbery might be solved.



Presumably the police looked caerphilly at the evidence, had some gouda luck, and brielieve their informant. I swiss them all the best and hope the shop has a cheddar time of it.https://t.co/aN6hn3smnh