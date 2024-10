Nagy-Britanniában kiadták a migránsbűnözési listát

Az a gondolat, hogy a külföldiek többet bűnöznek, mint a saját állampolgárok, kedvelt téma a politikai kampányok során. Nagy-Britanniában épp most ér célegyenesbe a korteskedés a Konzervatív Párt vezetőválasztási versenyében. A tisztségre törő egyik tory, Robert Jenrick volt migrációs államtitkár kapta fel a külföldi bűnözés témáját, mert szerinte az Emberi Jogok Európai Bírósága (ECHR) nem engedi a brit hatóságoknak a súlyos bűncselekményeket végrehajtó külföldiek kitoloncolását.

Példaként hozott egy ugandait, aki egy bandaháború incidensében egy londoni mentőkocsiban agyonvert egy férfit. A brit törvények szerint rossz mentális egészségi állapota miatt őt nem lehet kitoloncolni. Ügyvédei az ECHR rendelkezései alapján sikeresen azzal érveltek, hogy „embertelen” bánásmódban lenne része, mivel Ugandában nincsenek meg a feltételek mentális betegsége kezelésére. A kitoloncolás így nem történt meg.

Eugen Breahna was attacked by a mob 15-20 people & murdered in an inter-gang Romanian warfare over cash machine scams, at Bounds Green. One of the murderers was ZM a Ugandan



Jailed in 2006 for life he won't be deported because of his mental health, after a ruling from the ECHR.… pic.twitter.com/Y8hqS1z5Re — David Atherton (@DaveAtherton20) September 21, 2024

A Telegraph ezen felbuzdulva, a börtönnyilvántartási adatok alapján elemezte ki a külföldi bűnelkövetők statisztikáját. A konzervatív lap arra jutott, hogy a szigetországban 27 százalékkal magasabb a tízezer főre jutó börtönlakók száma a külföldi, mint a brit állampolgárságú elítéltek körében.

Albánok a csúcson, a magyarok lemaradtak

A 130-as listát az albán, a koszovói és a vietnámi állampolgárok vezetik. A top tízben ott van még Algéria, Jamaica, Eritrea, Irak, Szomália, Guinea és Szudán. Az első európai országok a 25. helyezett Hollandia után következnek, Magyarország az 50.

FIRST MIGRANT CRIME TABLE REVEALED



One in 50 Albanians in the UK are in prison



They top a table of more than 130 nationalities ranked on the number of prisoners per 10,000 of the population in the UK from their countries. Albanians are followed by Kosovans, Vietnamese,… pic.twitter.com/Cb9Gvyoi4F — Active Patriot (@ActivePatriotUK) October 5, 2024

A Telegraph által közölt nem teljes listán sokkoló a különbség az első helyezett Albánia (1227 elítélt, 232 minden tízezer főből) és az utolsó, Németország között. (49 elítélt, 4,68 német állampolgárságú elítélt minden tíz ezer főből.)

A magyar elítéltek száma 82m és minden tízezer rabból 9,79 magyar állampolgár.

A konzervatív brit lap többször foglalkozott a bűnözés témája kapcsán az albán migránsokkal.

#JAILED | Challenger officers’ proactive investigation into an Albanian OCG has resulted in the recovery of more than 13,000 cannabis plants and £10million of drugs.



Four people were jailed for a total of 15 years for their roles in the OCG.



More - https://t.co/vEaThMAyiu pic.twitter.com/ydRYmYGJmV — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 14, 2024

Például egy cikkben azt írta le, hogy albánok tették rá a kezüket a kannabisztermesztésre a szigetországban (ehhez házakat vagy ipari épületeket bérelnek ki, betakarják az ablakokat, a palánták növekedését biztosító lámpákat szerelnek fel. Esetenként leszámolások történnek és egyes főbérlők, sőt ingatlanügynökségek is jutalékot kérnek tőlük. A bandák a TikTok-on verbuválják honfitársaikat.

A lap október elején az is megírta az Emberi Jogok Európai Bírósága szabályozása miatt tudnak Nagy-Britanniában maradni albán bűnözők, akik egyike

rablás miatt már ült a szigetországban,

büntetése letöltése után hazatoloncolták,

visszatért az országba, mert EU-állampolgár litván barátnőjének letelepedési joga van,

a párnak m született és összeházasodtak,

ennek nyomán meg tudta támadni a kitoloncolásáról szóló döntést, mint „a családi élethez való joga megsértését”.

Ami még inkább kínos a brit hatóságokra nézve: a 32 éves Ardit Binaj 2014-ben egy teherautóba bemászva, illegálisan jutott be a szigetországba. Legutóbb viszont már nem világos, hogyan.

A 64 éves Fatmir Bletát emberölés miatt ítélték el – távollétében – a hazájában, mert a vád szerint egy Kalasnyikovval szórakozva agyonlőtt egy férfit. Bleta két hónappal később Nagy-Britanniába szökött és magát koszovóinak kiadva menekültjogért folyamodott, majd brit állampolgárságot is szerzett. Amiatt, hogy hazudott a valódi állampolgárságáról, 2018-ban 2 év 9 hónap börtönre ítélték.

An Albanian wanted for murder in his home country has won the right to remain in the UK under the European Convention on Human Rights.

Fatmir Bleta, 64, left Albania two months after allegedly shooting a man in the head with a Kalashnikov rifle, for which he was convicted and… pic.twitter.com/ocuYR7Crlu — John Smith (@jjsmith1245) October 14, 2024

Később a négygyermekes apa sikeresen támadta meg a brit hatóságok kitoloncolási kísérletét – ugyancsak emberi jogi alapon – azzal érvelve, hogy Albániában nem számíthat igazságos bírósági eljárásra. Továbbá azért is maradhatott, mert az ECHR egyik rendelkezése szerint deportálása „túlzottan sújtaná a családját” – annak ellenére, hogy három gyerekét is elítélték drogokkal összefüggésben.

A kétszer deportált életművész, aki Ferrariban feszít

A 28 éves Dorian Puka is ült brit börtönben – kétszer is –, majd mindkét büntetése letöltése után hazaküldték. Legutóbb 2020 márciusában. Már a börtönből is posztolgatott az illegálisan becsempészett mobiljával és a Telegraph szerint egy szervezett bűnbanda 12 évre ítélt főnökével is pózolt. A lap szemérmesen úgy fogalmaz, hogy 2020-ban „a határellenőrzést kijátszva” újra feltűnt Angliában, menedékjogot kért, és szabadlábon, de egy elektromos nyomkövetővel a lábán élhet, amíg döntést nem hoznak az ügyében.

Puka egyik húzása az volt, hogy egy 300 ezer fontot érő piros Ferrariban fotóztatta le magát, és videót is felvett arról, ahogy a luxuskocsival furikázik London utcáin.

A férfi nem a szállásokon és szállodákban senyvedő menekültek életét éli: megfordult Cornwall megyében egy tengerparti szállodában és tett párt kört a Ferrarin kívül egy Porshe Cayenne-nel, egy Mercedes G-Wagonnal, egy Bentley-vel és egy Jaguárral is. Szeret tetőtől talpig hivalkodóan drága márkajelzéseket viselő ruhákba, például Louis Vuitton- vagy Gucci-melegítőkbe öltözni. Mindezeket az élményeit a TikTok-on és az Instagramon osztja meg, most már azért is, hogy, hogy idegesítse az illegális migránsok ellen felszólalókat.

Legutóbb például – képletesen szólva – Nigel Farage migrációellenes politikusnak, egykori brexitaktivistának és a Reform UK párt első emberének „mutatott be” (aki vele példálózott).

? A convicted Albanian burglar who sneaked back into Britain despite being deported twice is trolling Nigel Farage.



Dorian Puka posts picture of himself with photoshopped Reform UK leader giving the thumbs up



Click the link for the full story ? https://t.co/lwq22SwKwW — The Telegraph (@Telegraph) October 14, 2024

Egy éttermi asztalnál készült fényképére rámontírozta Farage mosolygós és a jóváhagyás jeleként hüvelykujját felfelé tartó képét.

Ezekben az ügyekben az újságírók megkeresték a brit belügyminisztériumot, ahol egy szóvivő azt mondta: „A külföldi bűnelkövetőknek ne legyen kétsége, hogy érvényt szerzünk a törvénynek. Puka urat korábban már kitoloncolták az Egyesült Királyságból. A törvény szerint nem lehet kitoloncolni olyan személyeket, akiknek a beadott kérelmét még vizsgálják.”

A szóvivő azonban úgy állította be, hogy a brit hatóságok „a bevándorlási előírások betartatásának komoly hullámát” indították el és az új kormány nyári hatalomra kerülése óta már háromezer olyan embert toloncoltak ki, akinek nincs joga az országban lenni.

Visszatérve az apropóhoz, a tory vezetőválasztási kampányhoz, a két jelölt közül csak a volt migrációs államtitkár, Robert Jenrick kampányol határozottan az ECHR ellen, míg ellenfele, Kemi Badenoch azzal keni el a kérdést, hogy "átfogóbb reformra" van szükség.

Which of these are the people wanting to leave the ECHR actually against?

We leave we become Russia pic.twitter.com/yyyFHYCShO — Just Dave Now (@justdave89now) October 9, 2024

Az Európai Uniótól független és a világháború után részben brit szorgalmazásra létrejött b

íróságból való kilépés ellenzői pedig azzal érvelnek, hogy a távozással Nagy-Britannia a tekintélyelvű államok szintjére süllyedne le.