Jaj a farkasoknak – a rosszmájúak szerint von der Leyen lova miatt

Kutya idők jönnek Európa farkasaira; a tagállamok nagykövetei – kettő kivételével – nemrég támogatták a javaslatot, hogy minősítsék le a farkasokat a „szigorúan védettről” „védett” fajjá. A csütörtöki végszavazáson pedig elfogadták, hogy korlátozzák a farkasok védelmét.

A minősített többséggel elfogadott javaslat a gyakorlatban azt jelenti, hogy megkönnyítik a farkasok vadászatát, hogy így tartsák kontroll alatt a populációkat. Az Európai Bizottság javaslatát végül Németország is támogatta (Olaszország, Franciaország, Svédország és Finnország mellett), viszont Spanyolország és Írország ellenezte. A végszavazás előtt néhány kisebb tagállam jelezte, hogy tartózkodik.

Kommentárok szerint a döntés nagy politikai győzelem Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke számára, mivel az általa személyesen benyújtott javaslat volt egyik ígérete az Európai Néppárt EP-kampányában. Vannak azonban, akik azt sugallják, hogy személyes indokok vezérelték.

A farkasok egy évszázaddal ezelőtt gyakorlatilag kihaltak Európában, de részben az EU természetvédelmi erőfeszítéseinek köszönhetően megnőtt a számuk, és egyes országokban már több mint 1000 példány él a ragadozóból – jegyzi meg a Telegraph című lap. Az Euractiv szerint pedig az Európai Bizottság összesen 20 300-ra becsülte 2023-ban az egyedek számát.

A vadállatok megítélése közben az európai élet más területeit is magába szívó „kultúrháború” része lett. Míg a (jobbára liberális) állatvédők felháborodva fogadnak döntéseket, amelyek korábban szigorúan védett populációk vadászatát engedélyezik – amit a biológiai sokszínűség védelme elleni bűntettnek tartanak –, addig a gazdák (jobbára konzervatívok, akiket már így is dühös tüntetésekre sarkallt az EU úgynevezett zöld megállapodása) arra panaszkodnak, hogy a ragadozók brutálisan tizedelik a jószágokat.

Görögország, Németország és Horvátország is „komoly károkat” jelentett az Euractiv szerint. Évente 65 ezer haszonállatot ölnek meg az EU-ban farkasok, főként juhokat és kecskéket (73 százalék) és szarvasmarhát (19 százalék).

A természetvédőket ugyanakkor feldühítette, hogy 2019-ben például Szlovéniában engedélyezték közel 200 medve kilövését, és aktivisták néhány éve a román hatóságokat vádolták meg azzal, hogy korrupt módon adnak „derogációkat” (mentességet) pénzes vadászoknak a barna medvék kilövésére. Az egyik ilyen pénzes vadász Emmanuel liechtensteini herceg volt.

Viszont annak nyomán, hogy 20 év alatt 26 embert öltek meg és 274-et sebesítettek meg az állatok, és az idén egy tizenéves túrázót mart halálra egy medve, a román parlament engedélyt adott közel 500 állat kilövésére. Az aktivisták válasza az ember elleni támadásokra általában az, hogy a megelőzésre kell összpontosítani és a „problémás” egyedek megsemmisítését fogadják el általános vadászat helyett.

A vita közepette most a védett státuszú medvékhez hasonlóan jobban vadászhatóvá válnak a farkasok is. Kivételes esetekben már eddig is engedélyezett volt rájuk vadászni (az uniós állatvédelmi intézkedések, a Berni Egyezmény alóli mentességgel). Finnországban, Norvégiában, Litvániában, Lettországban, Észtországban, Bulgáriában, Romániában és Szlovákiában korlátozott mértékben legális farkasvadászatot folytatnak, de ez most szélesebb körben elterjedhet.

A szavazásnak politikai színezetet adott, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének kedvenc lovát, Dollyt 2022 szeptemberében egy farkas marta halálra a politikus németországi otthonában.

Az „elkövetőt” DNS-minta alapján azonosították és megállapították, hogy a GW950m néven ismert farkas oltotta ki a póni életét. A kilövését lehetővé tévő engedély azonban lejárt, mielőtt levadászhatták volna, ami azt jelenti, hogy még mindig szabadon élhet.

Bár von der Leyen azt mondta, hogy a farkasok „komoly veszélyt jelentenek a jószágra és lehet, hogy az emberre is”, a fokozódó hangulatban Brüsszel végül kénytelen volt hivatalosan is tagadni, hogy az „EB-főnök” úgymond Dolly halála miatti bosszúból beavatkozott volna az engedélyezési eljárásba. A hivatalos közlés szerint a GW950-es ordas kilövési engedélyét még azelőtt benyújtották, hogy az megölte volna a lovat.

Az Eurogroup for Animals nevű állatvédő szervezet szerint ugyan a farkaspopuláció valóban növekedett, de nem érte el a „kedvező” természetvédelmi státuszt. A csoport ezzel érvelve ítélte el a döntést, amely szerinte „súlyosan veszélyezteti az elmúlt évtized természetvédelmi erőfeszítéseit és a politikát a tudomány elé helyezi”.

– mondta Léa Badoz, az Eurogroup for Animals képviselője. A farkasok vadászatának tiltását sürgető petíciójukat (amit több száz civilszervezet támogatott) eddig több mint 300 000 uniós polgár írta alá.

„Ez egy nagyon felháborító lépés, azt mutatja, hogy a tagállamok figyelmen kívül hagyják polgáraik hangját és a tudományt” – fogalmazott az aktivista. „Arra kérjük a berni egyezmény többi aláíróját, hogy utasítsák el ezt a javaslatot” – mondta még a csütörtöki szavazás előtt, de a tagállamok többsége nem hallgatott rá.

