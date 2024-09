Támadás az elektromos autók ellen: minden autós fizessen

Ha rajtuk múlik, a briteknél befellegzik az ingyen autóutaknak és -pályáknak. A kampányszervezet, amelyet érdekes módon az egyik legnagyobb autóklub, a RAC is támogat, ugyanis fizetőssé akar tenni minden megtett mérföldet.

Ez az ötlet lassan, de kezd beszivárogni a brit autósok életébe. Hiába hajtogatta Sadiq Khan londoni főpolgármester például, hogy nem teszi fizetőssé az utakat (miközben van dugó- és emissziós díj). Egy épülő Temze-alagút az érvelése szerint másképp nem kivitelezhető, csak ha fizetőssé teszik. Viszont egy több, mint ötven éve üzemelő, a Greenwich-et az északi Temze-parttal összekötő hasonló alagút sem lesz ingyenes többé.

Silvertown tunnel consultation closes tonight: @SadiqKhan says he remains committed to the principle of using tolls to pay for the new Thames crossing https://t.co/FINSpXLICg

Nagy-Britanniában október végén adják ki az úgynevezett őszi költségvetési nyilatkozatot, és előtte beindult az aktivizmus, hogy mire szánjanak pénzeket a büdzsében. A Campaign for Better Transport szerint az a tény, hogy a következő tíz évben megnő az elektromos autók száma, ötmilliárd font üzemanyagadótól fosztja meg az állami költségvetést (épp ekkora összeget költenek minden évben az autópályákra és a főutakra).

Az érvelésből kimarad az a tény, hogy az elektromos átállást az előző, konzervatív kormány kezdte forszírozni és a mostani, munkáspárti kabinet még lelkesebb az ügyben. Az autókereskedőknek például meghatározták, hogy az eladott autók közül legyen elektromos

Ezzel Nagy-Britannia lenne a „jó tanuló” a G7-es csoportban, a leggyorsabb gépkocsi-dekarbonizációval.

While the UK rolled back its target of phasing out new petrol and diesel cars from 2030 to 2035, its ZEV mandate remains.



This requires automakers to have EVs make up an increasing share of sales.



The first target is 22% of new cars in 2024.



Here is how companies are doing ? pic.twitter.com/5NRn88XrrG