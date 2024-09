Döbbenetes, ahogy trükköznek a fogyni vágyók csodagyógyszerével

A csalásokról tudósító Reuters egy 36 éves amerikai férfi esetét említi. Drew 400 kilométert autózott Texasból Mexikóba olcsó Ozempicért (hivatalos nevén szemaglutidért, amit az túlsúlyosság és a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki.

Gyanúsak néztek ki azonban a fecskendők, amiket egy étteremként is működő patikában szerzett be. A közösségi médiaposztját olvasók azt mondták: nem azt kapta, amiért fizetett.

Három Reddit-felhaszáló szerint inkább inzulinra emlékeztettek a fecskendők. (Ha ezzel oltja be magát egy egészséges ember és megugrik a vércukor-szintje, az veszélyes lehet).

Az eset rávilágít a rendkívül keresett szerek egy szélesebb körű problémájára, amely lehetővé teszi a bűnbandák számára, hogy akár halálosan veszélyes hamisítványokat terjesszenek: a hamisított gyógyszer gyártási tételszámokra – írja a hírügynökség.

A gyógyszeripari vállalatok, köztük az Ozempicet gyártó Novo Nordisk a gyógyszereket tartalmazó tételeket a csomagolásra nyomtatott betű- és számkombinációkkal hitelesíti, amelyek alapján nyomon követhető a termék az adott országban.

A Drew által vásárolt hamis fecskendőkön az MP5B060-as sorozatszám állt, hogy hitelesnek tűnjenek.

A Novo számára a szám viszont egy Egyiptomba szánt, cukorbetegség elleni gyógyszerszállítmányt jelentett.

Az a tény, hogy Drew Mexikóban vásárolta a szereket, már sejtetni engedte, hogy valami nem volt rendben – bár fogyasztóként ezt nem vette észre.

A hibát, amelynek hátterében a gyógyszerek nyomon követhetőségének és biztonságosságának biztosítására irányuló törekvés áll, súlyosbítja az egészségügyi hatóságok által világszerte alkalmazott hiányos szabályozás.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2023 júliusában figyelmeztetést adott ki az MP5B060 tételszámú termékekről, és az Interpol is figyelmeztetett tavaly, hogy az „inzulintollakat” átcímkézik és átcsomagolják, hogy Ozempicnek nézzenek ki.

Egyes országok betiltották a fenti számmal ellátott termékeket. Mások nem.

Sam Louis, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának korábban egészségügyi csalásokkal foglalkozó ügyvédje a Reutersnek elmondta, hogy

a bűnözők a gyógyszergyártó gyártó üzemében lévő korrupt kapcsolataik révén juthatnak hozzá a tételszámokhoz,

vagy egyszerűen csak megvásárolják a gyógyszert, és a szkennelési technológia segítségével lemásolják a csomagolást.

Mivel a WHO szerint világszerte legalább 890 millió ember szenved elhízástól, a kereslet óriási. Az Ozempic hatóanyaga, a szemaglutid átlagosan 15%-os fogyást eredményez. Egy olyan gyógyszercsoportba tartozik, amely csökkenti az étvágyat és lassabban üríti ki a gyomrot.

