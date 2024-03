Londonban utcazenélt a mexikói kartellfőnök unokája

A londoni járókelők először talán fel sem fogták, de a közösségi média segített abban, hogy szembesüljenek vele: eléggé bizarr élményben volt részük, amikor egy latin-amerikai tinilányt láttak énekelni az utcán.

Frida Guzmán, a mexikói–amerikai határ alatt alagutat fúró, majd mentorát is túlszárnyaló mexikói drogbáró unokája ugyanis Európát járja, hogy egyengesse influencerkarrierjét.

Miközben a nagypapa, a hírhedt Sinaloa kartell főnöke harmincéves börtönbüntetését tölti az Egyesült Államokban, Frida elegáns helyeken szelfizik és popsztár akar lenni.

Már most több, mint százezer követője van az Instagramon, akiket videókkal és képekkel kényeztetett azokról a helyszínekről, ahol „európai turnéján” megfordult.

Frida járt a londoni Buckingham-palotában, a skóciai Loch Ness tavon „egy szörnykereső” hajókázáson vett részt, majd Edinburgh-ban ellátogatott egy Johnny Walker whisky-kóstolóra.

Átruccant Franciaországba is, ahol a versailles-i palotában kisminkelve és az elengedhetetlen Burberry-sállal a nyakában pózolt, és persze meglátogatta az Eiffel-tornyot és a Louvre-t is.

At just 18 years old, Frida is carving her own path far removed from the shadows of her family’s notorious past#BreakingNews #UK #FridaGuzman #buckinghampalace #elchapogranddaughterhttps://t.co/cH4Cd1RUSx