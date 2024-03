JK Rowling nem adja fel a transzaktivisták elleni harcot

„JK Rowling, avagy a világ egyik legismertebb gyerekkönyv szerzője transzfób” – ezt a bélyeget kapja lépten nyomon és emiatt fordultak el tőle a Harry Potter-filmek fiatal sztárjai.

Az írónő már régóta hadakozik a transzjogok aktivistáival – főleg a Twitteren –, és bejegyzéseiből a női jogok védelme iránti elkötelezettsége tűnik ki.

„Elegem van ebből a... (és itt egy nyomdafestéket nem tűrő szó következett). Ez nem egy nő. Ezek nem a mi bűneink”

– írta még február végén az X-en (amit több másik bejegyzés is követett a témában).

Az ok: a rendőrség nőként regisztrálta elfogásakor a 26 éves Scarlet Blake-t, aki először egy macskát ölt meg és tette az állatot egy turmixgépbe, majd szexuális fantáziáját élte ki azzal, hogy egy tévéműsor által megihletve, Oxfordban az éjszakai utcán meggyilkolt egy ismeretlen férfit.

I'm so sick of this shit. This is not a woman. These are #NotOurCrimes https://t.co/ycjWefLCiw — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 26, 2024

A hosszú hajú Scarleten, aki végül 24 évnyi, férfibörtönben letöltendő szabadságvesztést kapott, első ránézésre nem látszik, hogy biológiailag férfi. Blake 17 éves korától pubertásblokkolót szedett, majd 18 éves korától hormonkezelést kapott. Rowling felháborodását az váltotta ki, hogy a brutális bűntényt a nőkhöz lehet kötni.

Megkapta a jelzőt: ő egy TERF

Az írónőt a transzpárti aktivisták már korábban az úgynevezett TERF-ek, azaz a Transz-elutasító Radikális Feministák közé sorolták.

Az aktivisták szemében a bűnük az, hogy női mivoltukat nem akarják megosztani olyanokkal, akik férfinak születtek, de női wc-ket használnak vagy nőként akarnak sportversenyeken indulni. Főként azért, mert a transznőkről úgy gondolják, hogy egy jelentős részük női ruhába bújt szatír.

In Queen TERF's newest rant, Rowling the Nasty deliberately misrepresents those fighting for trans rights by cherry picking a single instance of someone claiming to be trans upon harassing women.



This is not just showing her conformation bias, but misses a big detail. pic.twitter.com/NocN4lqzrS — Scale Commander Mystic Mind (@MysticMindMedia) March 4, 2024

A kultúrháború betört a munkahelyekre

Az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és másutt azonban valóságos kultúrháború folyik az „inkluzivitásért”, és így a magukat korábban a patriarchátus áldozatának nevező feministák – és a heteroszexuális, de még a leszbikus nők egy része is – „az elnyomók” soraiban találták magukat.

Rowling is a feminizmus irányából áll ellen a transzaktivistáknak, és azt sugallja, hogy a transzpártiak nőellenes és férfiak által motivált ideológia terjesztői:

„amikor egy férfi mondja meg, hogy egy nő mit érezzen, mit mondjon, mitől féljen, milyen jogot adjon fel, akkor nézzenek tükörbe. Ez az igazi nőgyűlölet!”

– írta.

Az eddig "az élni és élni hagyni" elv alapján élők most morális útvesztőben találják magukat, mert akaratlanul is elkövetőkké válnak, ha a megszokott nyelvezetet használják. A brit munka világába és a közbeszédbe is begyűrűztek Amerikából például a brit egészségügyi szolgálat szerint „inkluzív kifejezések”. Ilyenek a terhes nő helyett a „terhes ember” vagy a nő helyett az „ember, aki menstruál”, sőt: az „ember, aki vérzik”.

As it strives to eliminate “women” entirely, the NHS refers to women who menstruate as “people who bleed”. I have news for the NHS. Everyone bleeds. Shakespeare knew this 400+ years ago. Shylock: “If you prick us, do we not bleed?”. pic.twitter.com/ZL2xfAnFvy — Roger Helmer (@RogerHelmerMEP) August 10, 2022

Továbbá vitákat gerjeszt az angolban elkülönülő „hím”, „nő” vagy egyéb nemet (he, she, them) jelölő névmások kitűzőn való viselésének forszírozása.

Ha valaki szándékosan vagy tévedésből – például idős kora miatt a dolgot nem értve – elköveti a „misgendering”, azaz a „helyetelen nemmeghatározás” tettét, akkor esetleg retorziókra számíthat.

2019-ben Maya Forstater brit kutató szerződését azért nem hosszabbította meg az alkalmazója, mert úgy találta, hogy „sértő és kirekesztő” nyelvezetet használt, amikor azt írta a közösségi médiában: „a férfiak nem változhatnak nővé” és hogy „a transznők férfiak”.

Az angol szférában a vitát tovább bonyolítja a szemantika, azaz, a szavak értelmezése. A „sex” szó a biológiai nemet, a „gender” a nemi indentitást takarja, de ezeket gyakran összekeverik. A többféle létező gender híveinek szóhasználatában az ember nemét születésekor „hozzá rendelik”. Azaz nem biológiailag megkérdőjelezhetetlen és különben is, "a sex (nem) társadalmi konstrukció". És ez még csak a vita felszíne, mert a témát tudományos tanulmányok sokasága boncolgatja az átlagember számára érthetlen nyelven.

Kivel van baja Rowlingnak?

Rowling – aki saját aktivizmusát a családon belüli erőszak traumáira vezeti vissza – korábban látszólag a leszbikusokat támogatva bírálta a transzpártiakat:

„mélységesen homofób dolog leszbikusok felett ítélkezni, bigottnak és transzfóbnak nevezni őket, mert nem akarnak nemi kapcsolatot a pénisszel rendelkezőkkel”.

A transzjogok védői szerint viszont Rowling és az általa támogatottak retorikája bátorítja a transznemű fiatalok elleni fizikai erőszakot és diszkriminációnak teszi ki őket. És megjegyzik: azt állítja magáról, hogy egyszerűen a biológiai nők jogait védi, de miért csak a biológiai nők elleni fenyegetések késztetik megszólalásra?

God, I am still so angry with that pile of hot garbage that is J.K. Rowling's anti-trans tirade.



She gaslights people into believing that she supports transpeople. But she doesn't. The root of violence against trans people is exclusion. She is exclusionary. She is oppressive. — ?️??️ (@jennyfromretail) June 13, 2020

Mi lesz a gyerekekkel?

Rowling is felemelte a szavát a múltban amiatt, hogy "a meleg gyerekeket a nemváltás, az egész életen való gyógyszerfüggés és szexuális funkciójuk elvesztése felé terelik", mivel a közösségi médiában többször felbukkant, hogy gyerekeket – akár a szülők elől eltitkolva – az iskolában nemi hovatartozásuk átgondolására bátorítják.

Dad appeals #Illinois court ruling which held he has no right to stop school from helping his 12 yr-old son change gender.

Dad alleges school conspired with his exwife (he shares custody) to encourage son to identify as a girl. #Kids #Tuesday #Divorcehttps://t.co/kO8qgczLHi — Beverly A. Pekala (@PekalaLaw) June 20, 2023

Az írónő és a radikális feministák retorikájának nagy része azonban inkább a magukat nőnek tartó, biológiai férfiak támasztotta veszélyre koncentrál. Minderre utalnak Rowling szavai: „A bűnözési statisztika haszontalanná válik, ha az erőszakos és szexuális támadásokat nők által elkövetett támadásként regisztrálják.” Mivel ezzel eltűnnek a statisztikából a transzelkövetők tettei.

A témában a Rishi Sunak kormányfő által azóta menesztett Suella Braverman brit belügyminiszter is megszólalt, aki azt mondta: a rendőrség ne nevezze nőnek a transznemű nemierőszak-tevőket, mert „az sértő és tényszerűen pontatlan”.