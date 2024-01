Csak kontrollmániások lehetnek tech-cézárok?

2023-ban a Microsoft a második helyen végzett a Forbes magazin „Legjobb munkaadók” listáján, mert nagyra értékelik, amit a karrierépítés, a távmunka, a szülői szabadság, a diverzitás és a munka-szabadidő egyensúlya terén kínál dolgozóinak.

De ennél a cégnél sem volt egyszerű dolog szembekerülni a főnökkel, amikor még – az 1970-es években – a szárnyait próbálgatta a vállalat.

Bill Gates társalapítóról (manapság az emberiség jövőjén agyaló gondolkodóról és masszív jótékonykodóról) megjegyezték, hogy mikromenedzser volt (ahogy Jobs is).

„A parkolóban ólálkodott a hétvégéken és nézte, hogy ki jött be”

– mesélte bő egy évtizeddel ezelőtt a Vanity Fair magazinban Paul Allen, a másik társalapító. És azt is hozzátette, hogy „megjegyezte mindenkinek a rendszámát”.

Bill Gates used to memorize the license plate of every Microsoft employee to keep tabs on them — Paul Allen says Gates would ‘prowl the parking lot.https://t.co/kPxZyLdwXG — Marc Morano (@ClimateDepot) January 13, 2024

A Moneywise most csoportba szedte a híres technológiai vállalkozókat, akiket nem épp a demokratikus vezetési stílus jellemez. Némelyikük azonban vallja: ez az egyetlen módja, hogy sikeresen irányítsanak egy céget.

Ennek ellenére az autoriter vezetési módszer kezd kimenni a divatból – legalábbis a nyugati világban.

Kik a legendás mikromenedzserek?

Mint a Moneywise megemlíti, a lista hosszú:

Steve Jobs arról volt hírhedt, hogy üzleti partnere, Steve Wozniak szerint könyörtelen és akaratos volt az alkalmazottakkal.

Elon Musk „ultrakemény" munkakultúrája arra késztetett néhány alkalmazottat, hogy egy 12 órás műszak után az iroda padlóján aludjanak.

Eközben Jeff Bezos (a Magyarországot elkerülő Amazon-birodalom alapítója) egyszer a munka és magánélet egyensúlyát „visszahúzó kifejezésnek” nevezte.

2023-ban az Amazon csomagküldő sofőrjei pert indítottak a vállalat ellen, amiért az arra kényszerítette őket, hogy műszak közben üvegekbe vizeljenek – mert nem állhattak meg egy WC-szünetre.

This is America: AT AMAZON, workers must pack an item every 30 seconds for gruelling 10-hour shifts, toilet breaks are timed — and ambulances are regularly called. Pee into bottles, Some Homeless, and on Welfare because of Low Pay https://t.co/lrIJa7LH0W pic.twitter.com/XTAazfYLta — COMPLETEANARCHY (@COMPLETEANAR) July 6, 2018

Ahogy a portál megjegyzi: világos, hogy a milliárdosok nem bánják, ha az embereket az őrület határára kergetik. De vajon ez az agresszív munkakultúra tényleg a siker kulcsa vagy csak felesleges erőfitogtatás? A kutatások inkább az utóbbit erősítik meg.

A mikromenedzselő főnök kontraproduktív

Kutatók az elmúlt években tanulmányozták a mikromenedzsment hatását (amikor valaki a legapróbb részletben is magánál akarta tartani a kontrollt és megmondani, mit, hogyan kell csinálni) és az eredmények talán nem meglepők azok számára, akik dolgoztak már problémás főnök alatt.

Az Asian Journal of Economics and Banking című szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a kontrollmániás főnökök visszavetik a munkavállalói morált és hatékonyságot. Sőt, a hatékonyság még akkor is visszaesik, ha a nagy egójú mikromenedzser valahogy fenntartja a dolgozói morált.

The data is in: RTO policies don't improve employee performance or company value, but controlling bosses don't care https://t.co/ITkSBsJm63 — Business Insider (@BusinessInsider) January 9, 2024

A tekintélyelvű főnökök aláásták az alkalmazottak autonómiáját és nagyobb valószínűséggel késztetik őket arra, hogy egyetértsenek ó az álhírekkel, még akkor is, ha tudják, hogy azok álhírek – ez pedig a Scientific Reports című szaklapban nemrég megjelent tanulmányból derült ki.

Förtelmes főnökök

Nem meglepő, hogy az alkalmazottak nem szívesen dolgoznak a kontrollmániás főnököknek. A Monster álláskörvetítő portál által végzett felmérés szerint a munkavállalók 73 százaléka érezte úgy, hogy a mikromenedzsment a legnagyobb munkahelyi probléma. A felmérésből az is kiderült, hogy a munkavállalók 46 százaléka fontolgatja, hogy emiatt távozik.

A mikromenedzsment a milliárdosok klubjába belépni próbáló cégvezetők számára is szükségtelen lehet. Warren Buffett tökéletes példa erre.

Buffett vezetési stílusát úgy jellemezték, hogy nem avatkozik bele a dolgokba és laza. A cége által felvásárolt vállalkozások vezetői „önállóan működhetnek, anélkül, hogy mi bármilyen mértékben felügyelnénk és ellenőriznénk őket” - mondta egyszer Buffett.

„A legtöbb vezető nagyszerűen használja ki az általunk biztosított függetlenséget, fenntartva a tulajdonos-központú hozzáállást”

– tette hozzá.

Más szóval Buffett mesteri módon tud delegálni, és megbízik annyira a munkatársaiban, hogy azok minimális felügyelet mellett önállóan dolgozzanak.

Ha a világ hetedik leggazdagabb emberének nincs szüksége mikromenedzsmentre a sikerhez, akkor valószínűleg másnak sem – teszi hozzá a Moneywise (csak nehogy Elon Musk kezébe kerüljön).