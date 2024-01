Bírósági anyagok szerint Epsteinnek szexvideói voltak Clintonról, Andrásról és Bransonról

A börtönben holtan talált és pedofília miatt elítélt Jeffrey Epstein ügyében nyilvánosságra hozott újabb bírósági anyagok bombaként robbantak.

A befolyásos barátainak és ismerőseinek barátnőjével fiatal nőket kiközvetítő és azokat szexuális szolgáltatásokra kényszerítő Epstein kompromittáló videófelvételeket készített a lányokkal szexelő barátairól.

Mindezt az egyik áldozat, Sarah Ransome állította (akinek a vezetékneve ironikus módon azt jelenti, váltságdíj).

?BREAKING: According to the newly released Jeffrey Epstein court document, Bill Clinton, Prince Andrew, and Richard Branson had sex tapes filmed by Epstein.



"When my friend had sexual intercourse with Clinton, Prince Andrew and Richard Branson, sex tapes were in fact filed on… pic.twitter.com/W3T1MfsiNr — I Meme Therefore I Am ?? (@ImMeme0) January 8, 2024

Mint fogalmazott, egy nem azonosított barátnője „szexuálisan közösült Clintonnal, András herceggel és Richard Bransonnal”. Branson megemlítése volt az, ami Nagy-Britanniában sokaknál sokkot váltott ki, mivel ő ünnepelt vállalkozó és vállalkozási guru, a legendás Virgin Records, a Virgin légitársaság és az űrutazásokat tervező Virgin Galactic alapítója, valamint hőlégballonos felfedező és a progresszív ügyek pártolója.

Epstein-videók: egyszer voltak, egyszer nem

A bírósági anyagok szerint az áldozat azt mondta, hogy a szexuális aktusokat Jeffrey Epstein videóra vette és azt is állította, hogy később ő maga is látta a felvételeket.

?EPSTEIN VICTIM SARAH RANSOME SPEAKS OUT



"I was trafficked. I was groomed. They threatened me.

They threatened to kill my family.

Jeffrey's island was designed for rape and trafficking." https://t.co/wunGHa2tB6 pic.twitter.com/vCX2qi7Ydh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 8, 2024

A bírósági papírok részleteit Alan Dershowitz ügyvédeinek 2017-es leveléhez csatolták – amiben alá akarták ásni Saran Ransome szavahihetőségét. A történetet csak ködösítette, hogy két évvel később, a New Yorker magazin cikkében Ransom azt mondta:

„a videókról szóló történet az ő agyszüleménye, ezzel akart ráijeszteni Epsteinre, hogy bizonyítékai vannak arra az estre, ha ártani akarna neki”.

Ransome azonban tanúvallomást tett Epstein barátnője, Ghislaine Maxwell szexuális kerítőtevékenység miatti elítélése előtt és az egyik, most napvilágra került emailben azt állította, hogy barátnője megszerezte a videók egy részét és neki is elküldte azokat.

„Idegesítő módon, Epstein egyik felvételen sem volt rajta, de hát okos volt!” – mondta, és részletezte, hogy milyen szexuális kapcsolat volt barátnője és Bill Clinton között.

Azt állította, hogy a nem azonosított barátnőnek

„többször is szexuálisan kellett közösülnie Clintonnal Epsteinnek az elegáns New York-i Ötödik sugárúton található házában”.

Ransome azt mondta, hogy barátnője 2008-ban a rendőrségnek is elmondta, hogy „mi történt Epsteinnel, Clintonnal, Bransonnal és András herceggel is”, de azt mondta, hogy „nem volt semmi” – ami miatt őt úgy állították be, mint egy „piszkos ribancot és hazudozót”.

Richard Branson and Bill Clinton named in the latest Jeffrey Epstein documents -



Allegedly there are tapes. Allegedly.



"When my friend had sexual intercourse with Clinton, Prince Andrew and Richard Branson, sex tapes were in fact filed on each separate occasion by Jeffery." pic.twitter.com/gv4kpJsat3 — Techno Fog (@Techno_Fog) January 8, 2024

Vád: az elnökségért harcoló Hillary falazott az őt megcsaló férjének

A vallomás további pikáns részlete: azt állította, hogy barátnőjét pár hónappal később

különleges ügynökök keresték fel, akiket „maga Hillary Clinton küldött, hogy megóvja 2008-as elnökválasztási kampányát”.

„Erősen megfélemlítették, felzaklatták (szerencsére fényképeket készített bizonyítékként), majd arra kényszerítették, hogy írjon alá egy titoktartási szerződést, amely szerint soha nem keverheti gyanúba hivatalosan megfogalmazott vádakkal (Hillary Clinton) férjét” - állította. Továbbá azt is mondta, hogy a Clinton Alapítványtól „jelentős” összeget kapott, hogy „csendben maradjon”. Ha megszegte volna az alkut, akkor meghalt volna – tette hozzá.

Ransome barátnője megpróbálta beperelni Epstein ügyvédjét, Dershowitz-et, akivel állítása szerint szintén volt szexuális kapcsolata és aki „szintén nagyon benne volt Epstein pedofilos bűnszövetkezetében”. Azt mondta, hogy az ügyvédje „keményen megfélemlítette és fenyegette” és hogy „az egész egy komplett összeesküvés volt, mert Dershowitz is finanszírozta Clinton asszony választási kampányát”.

„Biztos helyre” küldte el a videókat

Ransome elmondta még, hogy „lemásolta a videókat és különböző, európai helyszínekre küldte azokat”. „Csak egy másik, hozzám közel álló ember tudja, hol vannak, arra az esetre, ha valami történne velem, mielőtt nyilvánosságra hoznák azokat”.

A brit Independent című lap a hírre azonnal megkereste Clintonék, Branson és András herceg képviselőit.

Branson nevében a Virgin Csoport szóvivője azzal választolt, hogy a 2019-es New Yorker-riportban Ransom elismerte, hogy „kitatálta a videókról szóló történetet. Megerősíthetjük, hogy Sarah Ransome állításai alaptalanok”.

András herceg – a brit uralkodó, III. Károly testvére – már korábban tagadta, hogy köze lett volna Epstein bűncselekményeihez. Viszont suta magyarázatait – egy interjúban emlékezetes módon izzadva mondta, hogy az egyik eset idején egy pizzázóban ült – széles körben kétségbe vonják.

A herceget a királyi család eltiltotta a közszerepléstől és több millió dollár kártérítést fizetett az ellene polgári pert indító Epstein-áldozat, Virginia Giuffre részére. (A nő azt állította, hogy a herceg szexuálisan zaklatta, amikor kiskorú volt.)

Bill Clinton szóvivője január 3-án szólalt meg, amikor a volt elnök nevét először említették. Megfogalmazása szerint Clinton „közel 20 éve volt legutóbb kapcsolatban” Epsteinnel, és tagadta, hogy az exelnöknek tudomása lett volna Jeffrey Epstein bűntetteiről.

Donald Trump sem úszta meg

De nem csak a liberális oldalon álló hírességekről fogalmazott meg vádakat Sarah Ransome.

Egy másik barátnője „egyike volt a sok lánynak, akinek szexuális kapcsolata volt Donald Trumppal” Epstein hírhedt, 5th Avenue-beli házában.

„Bizalmasan elmondta nekem, hogy laza »barátságban« volt Donalddal. Trump úrnak láthatóan tetszett és azt mondta, állandóan arról beszélt, mennyire tetszettek neki a meredező mellbimbói”

– állította, hozzátéve, hogy Trump fizikai fájdalmat okozott neki.

Az újbóli megválasztásáért versenyben álló exelnök nem válaszolt a brit lapnak.

?NEW



Sarah Ransome, an Epstein victim said in an email that Donald Trump had sex with “many girls”.



according to the latest unsealed court documents, Jeffrey Epstein kept blackmail videos that showed Bill Clinton, Donald Trump, and Richard Branson having sex with women he… pic.twitter.com/cbvM4HnQey — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 8, 2024

Ransome azt mondta, „az oroszokhoz fordult”

Ransome közben, úgy tűnik, igyekezett aláásni a saját szavahihetőségét, – legalábbis ezt állítja az Epstein-ügyvéd Derskowitz egyik beadványa egy általa kapott emailről – például az ilyen megjegyzésekkel: „gondoskodni fogok arról, hogy sem azt a gonosz szuka Hillaryt, sem azt a pedofil Trumpot ne válasszák meg”.

„Biztosítani fogom azt is, hogy mindenki lássa azt a felvételt és fotót ezen az istenverte bolygón és vasárnapig közzé fogom tenni a Wiki leaksnek. Magam fogom elkapni Epsteint és a banda f*** cimboráit!!!!!!!!!!. Egy orosz újságot is megkerestem” – dühöngött.

Egy másikban azt írta: „Az e-mailjeimet feltörték. Az oroszokhoz fordultam segítségért, és ők segítenek is. Hála az Anonymusnak!!!! Gondoskodom róla, hogy mindannyian rács mögé kerüljenek. Már mindent elküldtem, amire szükségem van, így a CIA elkésett az e-mailjeim feltörésével. Számos eszközöm is van, olyan rendszerek, amelyek feltörhetetlenek és filmfelvételeim vannak szerte Európában, amelyek már alig várják, hogy nyilvánosságra kerüljenek.”

Nincs indok, hogy Epstein bűntársainak nevét titokban tartsák

A mostani vádözönt az előzte meg, hogy a múlt hónapban Loretta Preska amerikai kerületi bíró egy nagy jelentőségű ítéletében úgy döntött, hogy a korábban, részleteiben már kiadott dokumentumhalmaz január 1-je után teljes egészében nyilvánosságra hozható és a nevek teljes körűen feltárhatók.

A szövetségi bírónő elrendelte, hogy Epstein több áldozatának neve maradjon ismeretlen, de azt mondta, hogy nincs jogi indok arra, hogy Epstein társainak nevét titokban tartsák.

Ez most megnyitotta az utat az előtt, hogy több híres személyiséget a hírhedt és kegyvesztett pénzemberhez kössenek

– jegyezte meg az Independent.

Sokakat már korábban is kapcsolatba hoztak Epsteinnel médiajelentésekben, perekben és Epstein barátnője, Ghislaine Maxwell bírósági tanúvallomásaiban. A dokumentumok egy részét már részben vagy egészben nyilvánosságra hozták más bírósági ügyek részeként.

Az elkövetkező napokban várhatóan még több bírósági papír – és név – kerül nyilvánosságra.

Az, hogy valakit megneveznek a dokumentumokban, nem feltétlenül jelenti azt, hogy bármilyen jogellenes cselekedettel vádolják.

Epstein 2019-ben – a hivalos verzió szerint – öngyilkos lett egy manhattani börtöncellában, akkor még zajlott a szexuális kiközvetítés vádjával indított pere.

Maxwellt 2021-ben ítélték el gyermekekkel folytatott szexuális kerítésért és 20 év börtönbüntetést kapott.