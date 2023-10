Kiderült, honnan van a Hamásznak pénze a háborúra

Szakértők szerint nem csak brutális tömeggyilkosságai idején tanúsított szervezettségével lepte meg a Hamász Izraelt. A szélsőségesek abban is hallgattak az idők szavára, hogy a technológia fejlődésével párhuzamosan, új finanszírozási módokat találtak maguknak.

Szakértők szerint kriptovalutás átutalások, baráti országok és jótékonysági szervezetek, no és a Hamász átal kiépített, 450 kilométernél is hosszabb alagútrendszerek útján jut be hozzájuk a pénz a blokád ellenére.

?JUST IN: Israel has ordered the closure and freezing of more than 100 accounts on the Binance crypto exchange, which were allegedly used as a source of funding for Hamas.



According to a report in the Daily Mail, about $40 million were transferred to the organization in the… pic.twitter.com/u4pjFVQ2AU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 17, 2023

Az izraeliek igyekeznek elzárni ezeket a forrásokat

A Hamász váratlan és jobbára civilek ellen elkövetett dél-izraeli vérfürdője után az izraeli rendőrség befagyasztotta azt a Barclays bankszámlát, amelyet a Hamásznak történő adománygyűjtéshez kapcsoltak, és blokkolt hasonló célokat szolgáló kriptovaluta-számlákat is.

Azt nem volt hajlandó közölni, hogy hány számláról van szó, vagy hogy mennyi pénztől vágták el a terrorszervezetet.

Egyesek orosz szálat látnak a transzferek mögött. Anne Applebaum újságíró és történész, a Putyin-rendszer egyik bírálója és ukrán források is kiemelték azokat az állításokat, amelyek szerint a Garantex orosz kriptoplatformon át vándoroltak a Hamászhoz és az Iszlám Dzsihád nevű szervezethez a pénzek – például 93 millió dollár.

"Digital wallets controlled by Palestinian Islamic Jihad, which joined Hamas in the attacks, received a portion of $93 million via Garantex," a Russian crypto-exchange https://t.co/vl1ofNx4xP — Anne Applebaum (@anneapplebaum) October 16, 2023

A Reuters által idézett Matthew Levitt, volt amerikai terrorelhárító becslése szerint a Hamász 300 millió dollárt halmozott fel. Ennek nagy része a palesztin vállalkozók megadóztatásából folyt be, továbbá Iránból, Katarból és jótékonysági szervezetektől érkezett.

Már nem olyan jó módszer a kripto

A magát Iszám Ellenállási Mozgalomnak is nevező Hamász pénzeinek mozgását az amerikai külügyminisztérium is igyekszik nyomon kísérni.

A Hamász szerint donorjai lekorlátozása az„Izrael elleni legitim ellenállás semlegesítését” célozza.

Ezért is lehet, hogy a csoport nagy tapasztalatra tett szert a kriptovalutás ügyletekben. „A Hamasz a terrorizmus pénzelésében az egyik legsikeresebb módon használja a kriptovalutákat” – mondta Tom Robinson, az Elliptic nevű, a kriptopénzek alapját jelentő blokkláncot kutató cég alapítója.

A TRM Labs nevű blokklánc-kutatócsoport szerint a kriptoadományok mértéke rendre megnőtt a terrorcsoport múltbeli erőszakos akciói után. 2021-ben például 400 millió dollár vándorolt a számláira. Idei veszteségei és a blokklánc lekövethetősége miatt azonban a csoport kezd elfordulni a kriptovalutáktól.

Az elmúlt héten csak pár ezer dollár került a számláira, és ennek az lehet az oka, hogy az izraeli hatóságok azonnal felléptek. A TRM szerint 2021 és idén április között 190, Hamászhoz kötött kriptoszámlát foglaltak le és az elmúlt években Izrael „dollár tízmilliókban” mérhető mennyiségű kriptovalutát foglalt le.

Irán pénzt küld, a törökök üzletelnek és közvetítenek

A pénz más módon is áramlik: az amerikai külügyminisztérium szerint Irán évi százmillió dollárt küld fedőcégek útján, továbbá nemesfémben vagy szállítási költségeknek címezve. Emellett a Hamász 500 millió dollárnyi pénzt tart befektetve törökországi és szaúdi cégekben, amelyeket az amerikaiak szankcionáltak.

Egyelőre nem sok szó esik arról, hogyRecep Tayyip Erdogan török elnök a nyáron fogadta Iszmail Hanijehet, a Hamász politikai vezetőjét és riválisát, Mahmúd Abbászt, a Palesztin Hatóság elnökét. Talán azért sem, mivel Törökország ismét közeledni kezdett Izraelhez, amely szövetségesét, Azerbajdzsánt is ellátta fegyverekkel a közelmúltbeli karabahi konfliktusok előtt. A törökök, kapcsolataikat kihasználva, hétfőn telefonon beszéltek Hanijehhel az izraeli és külföldi túszok lehetséges elengedéséről. Tudósítók megjegyzik, hogy évek óta élnek Hamász-képviselők Törökországban.

Turkish President @RTErdogan hosted #Hamas leader Ismail Haniyeh in his palace in Ankara on July 26, 2023.



Many Hamas operatives are sheltered in Turkey. They raise funding with the government support and have invested in lucrative deals in multiple industries. pic.twitter.com/havAvZY0qE — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) October 7, 2023

Katar is küldött pénzt – legálisan és Izrael közreműködésével – Gázába, az ő pénzükből épült a terület egyetlen erőműve, és segélyt folyósítottak szegény családoknak és a Hamász-kormány közalkalmazottainak is.

Katari pénzek: Izrael tudtával, sőt kérésére is

Meglepő módon a katari pénzek Izraelen keresztül jutnak el Gázába és onnan készpénzként viszik át izraeli és ENSZ-illetékesek – írta a Reuters. A pénzeket közvetlenül a rászorulóknak osztják ki és az átvételét alá kell írniuk.

Ez az izraeli, amerikai és ENSZ-hatóságokkal való koordináció mellett zajlik – mondta egy katari illetékes.

Ami a megosztott Amerikában nem mindenkinek tetszik. Nikki Haley, a Trump-kormányzat volt ENSZ-nagykövete, újabban republikánus elnökjelölt-aspiráns "korrupt", az Izrael-ellenességet "tüzelő" szervezetnek nevezte az ENSZ Gázában is tevékenykedő segélyügynökségét, az UNRWA-t. "Mi leállítottuk a finanszírozását, Biden újrakezdte, és 33 milliót küldött. Nem mehet több pénz olyan országoknak és szervezeteknek, amelyek gyűlölik Amerikát és szövetségeseinket" – írta a Twitteren.

The UN Relief & Works Agency is a corrupt organization that fuels hate against Israel. We stopped funding UNRWA when I was at the UN. Biden resumed funding & sent UNRWA $33 million. No more money to countries and orgs that hate America and our allies. https://t.co/6mRZEOSXME — Nikki Haley (@NikkiHaley) October 16, 2023

Mások Izraelt ostorozzák, amiért szorgalmazta Katarnál a gázai kormányt is adó Hamász támogatását. Az izraeliek korábban elismerték, remélték, hogy a palesztin munkavállalók és a Gázába áramló pénz révén sikerül elterelni a Hamászt a támadásoktól.

A Hárec (Haaretz) című izraeli lap például 2020-ban azt írta, hogy az akkori Netanjahu-kormány Katarba küldte Joszi Kohen Moszad-főnököt, hogy kérje, folytassák a Hamásznak küldött pénzsegélyek politikáját.

As recently as 2020, the Israeli government was begging Arab governments to continue funding Hamas.



Ask yourself why they'd do that.



Ask yourself why the most secure border on earth fell to people on paragliders.



Consider who this war benefits:



- Netanyahu, whose corruption… pic.twitter.com/zP4scQcYBA — Spike Cohen (@RealSpikeCohen) October 13, 2023

Katar üzemanyagot is szállított a gázai erőműnek, de a Hamász azt eladhatta, hogy fedezni tudja a gázai kormányalkalmazottak fizetését – derült ki a Reuters-jelentésből.