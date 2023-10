Izraeli kémfőnök: miénk a felelősség, amiért nem láttuk előre a támadásokat

„Sajnos, több akciónk ellenére nem tudtunk időben figyelmeztetni, hogy megakadályozzuk az október 7-i támadást” – írta Ronen Bar, a Sin Bet, a három vezető izraeli biztonsági szolgálat egyikének vezetője beosztottjainak, az 1400 izraeli halálát követelő Hamász-támadásról.

„Mint a szervezet egyik főnöke, mindezért enyém a felelősség. Lesz majd idő a vizsgálatra. Most harcolunk” – tette hozzá.

?Shin Bet head Ronen Bar:"The responsibility is mine. Despite actions we took, unfortunately on Saturday we were unable to create sufficient deterrence to thwart the attack. As the head of this organization the responsibility is mine. There will be time for probes. Now we fight" pic.twitter.com/qKiHphGhhX