Nincs olyan hét, vagy talán nap sem, hogy Elon Musk, a Tesla-alapítója, a Space X rakétacég és az X közösségi médium gazdája ne nyilvánulna meg valamilyen fajsúlyos globális kérdésben. Donald Trumpnak is jobb lenne figyelnie, mert Musk kezd az ő babérjaira törni, annyit tweetel.

A dél-afrikai származású és kanadai állampolgárságú, de Amerikában élő Musk első nagy céltáblája a napokban Németország volt, amikor a milliárdos üzletember újból megnyilvánult az illegális migráció kérdésében. (Előzőleg azt Soros György számlájára írta, aki szerinte el akarja pusztítani a nyugati civilizációt).

Egyes médiumok példátlan nyilvános veszekedésként írják le, ami Musk és Berlin között folyik. Az újabb szópárbaj azzal indult, hogy a radikális jobboldali RadioGenoa fiók pénteken azt írta az X-en (régi nevén a Twitteren):

„Német civilszervezetek hajói begyűjtik a Földközi-tengeren az illegális migránsokat, hogy Olaszországban rakodják ki őket... a szervezeteket a német kormány pénze támogatja”.

Musk újraposztolta az üzenetet, hozzátéve: „erről tud-e a német közvélemény?”

Amire jött a berlini külügy válasza: „Igen. Ezt úgy hívják, hogy életmentés”.

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5

Musk ezt már várta és riposztozott:

– dobott be egy kemény kifejezést.

Az milliárdos ezzel gyakorlatilag a jobboldali olasz kormánykoalíció oldalára állt, amelyet már eléggé idegesít, hogy a Földközi-tengeren az illegális bevándorlókat szállító lélekvesztők után kutatnak a Berlin által pénzelt NGO-k, amelyek Giorgia Meloni olasz kormánya szerint ezzel bátorítják a migránsok veszélyes átkelését. Róma ezért már korábban is próbálta korlátozni a tevékenységüket.

Video: Musk macsós megnyilvánulása – egy Barett puskával lövöldözik:

Meloni még Olaf Scholz német kancellárnak is levelet írt a múlt héten és jelezte neki, mennyire nem tetszik és mennyire sokkolta, hogy a német kormány megújította a civilszervezeteknek nyújtott anyagi támogatást – miközben Olaszország „különleges migrációs nyomással néz szembe”.

– írta a civilszervezetek támogatásáról a Telegraph című lap.

Kommentátorok megjegyzik: Musk úgy tűnik nem figyel arra, milyen társaságba keveredik. A RadioGenoa, az általa újraposztolt tweet szerzője kiállt a szélsőjobb német AfD párt mellett. „Reméljük ők nyerik meg a (Bajorországban és Hesse tartományban tartott regionális) választást, hogy leállítsák az európai öngyilkosságot”. Amire Musk azt mondta, hogy „nem támogat” egyetlen politikai pártot sem és „nem tudna különbséget tenni az AfD és egy gödör között” – idézte fel a történteket a Financial Times.

Tény azonban, hogy élénken érdekli az illegális migráció témája: egy hete ellátogatott a mexikói határra, hogy helyi politikai és rendfenntartó illetékesekkel beszélgessen.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT