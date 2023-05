Vagy a Híd szakad, vagy a Szövetség foszlik, de a kettő nem ugyanaz

Gyimesi György magyar parlamenti képviselő még áprilisban távozott az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek nevű szlovák kormánypártból, az OĽaNO-ból. A magyar nemzetiségű politikus korábban az Igor Matovic listáján jutott be a pozsonyi parlamentbe. Távozása után egyre több szó esett arról, hogy a Szövetség MKP-platformja az ő nevét is feltenné a választási listájára, amelyen más, a Szövetség párton kívüli személyiségeket is indítani készülnek.

A Szövetség 2021 októberében a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Híd és az Összefogás mozgalom egyesülésével jött létre gyűjtőpártként. A konfliktust az okozta a párton belül, hogy az MKP-platform felvette a választási jelöltlistájára Gyimesi Györgyöt. A lépés ellen a párt Híd-platformja tiltakozott, és Szövetségből való kilépésüket helyezték kilátásba.

Most a Híd párt több vezető politikusa bejelentette, hogy

az általuk alkotott platform kilép a többéves tárgyalási folyamat után.

Döntésüket azzal indokolták, hogy az MKP nem változtatta meg saját parlamenti választási listáját a Most-Hídhoz tartozó politikusok elképzelése szerint, és nem törölték a listáról az utolsó helyen indított Gyimesi Györgyöt.

"A politika vulgárissá válása, az a stílus, amit az OL'aNO korábbi képviselője képvisel, veszélyezteti a Szövetség eredeti célkitűzéseit, ezért a továbbiakban nem maradhatunk a pártban" – állította döntésük kapcsán a Most-Híd platform vezetője, Rigó Konrád, akinek korábban peres eljárásba fajuló személyes konfliktusa volt Gyimesi Györggyel a családját érő kijelentései miatt.

A Híd leszögezte, az MKP vezetői annak árán is ragaszkodnak ahhoz, hogy Gyimesi rajta legyen a jelöltlistán, hogy ezzel végleg kiszorítják a Szövetségből a Hidat.

"Távozunk a Szövetségből, de nem távozunk a politikából. A Híd története a csütörtöki alakuló kongresszussal folytatódik"

– mondta Sólymos László, a Híd tagja. Az Szövetség Országos Tanácsának elnöke egyben kijelentette, rettenetesen szomorú, mert már évekkel ezelőtt is azt volt a célja, hogy kibékítse a két tábort, de úgy nem lehet, ha az egyik felet mindig sarokba szorítják.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, és aki az MKP-platformban politizál, a közösségi profilján közzétett bejegyzésében azt írta:

valótlanság, hogy a Most-Híd platform távozik a Szövetségből,

ugyanis a platform megyei képviselői közül sokan jelezték, hogy továbbra is a Szövetség színeiben kívánják folytatni a politizálást.

"Elfogadhatatlannak tartom, hogy a Szövetség Híd-platformjának, sőt annak vezetőségének több tagja azt a valótlanságot állítja, miszerint a Híd-platform távozik a Szövetségből" – írta.

Berényi József, az MKP-platform elnöke a Híd - egyes vezetőinek - távozása ellenére optimista azt illetően, hogy a jelenleg 2-3 százalék között mért Szövetség így bejut-e a parlamentbe. Úgy látja, a távozók nélkül sokkal egységesebb lesz a párt kommunikációja, nem lesznek egymással ellentétes vélemények. Gyimesi György is hasonló állásponton van.

"Innentől kezdve a párt sokkal egységesebben fog kommunikálni. Egyúttal azt gondolom, a párt parlamentbe jutási esélyei megnövekedtek" – nyilatkozta a képviselő.

Az előállt helyzettel kapcsolatban a ma7.sk felvidéki magyar hírportál a Szövetség alapszabályára hivatkozva azt írta: az alapszabállyal szembemenő, hogy a Most-Híd politikusai a platform távozásáról beszélnek, mivel

a pártból csak egyének léphetnek ki,

és a platform egészen addig fennmarad, amíg csak egy tagja is van. Rámutattak arra is, hogy a platform átnevezéséről – amit ugyancsak döntésként jelentettek be a távozók – kizárólag a Szövetség kongresszusa, vagyis legszélesebb körű döntéshozó szerve hozhat döntést.

