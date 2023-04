Tiltólistás lett Csehországban Kirill pátriárka

Csehország az Ukrajnában kirobbant háború kezdete óta ígérte, hogy saját szankciós listát készít, amely szigorúbb lesz, mint az Európai Unió által felállított lista.

Az első személy, akit a prágai kormány Csehország nemzeti szankciós listájára helyezett az Ukrajna elleni invázió támogatása miatt, az nem más, mint Kirill orosz pátriárka. „Vlagyimir Mihajlovics Gungyajev, azaz Kirill pátriárka ukrajnai háborút támogató gyakori nyilvános szereplései, az orosz katonák által ott elkövetett atrocitások igazolása mind olyan egyértelmű bizonyítékok, amelyek miatt a szankciós listára került az ortodox püspök” – tájékoztatott Jan Lipavský cseh külügyminiszter, aki személyesen javasolta a kormánynak a listára való felvételt.

Nemzeti büntetőintézkedések kiszabását az emberi jogokat súlyosan megsértő természetes és jogi személyek ellen Csehországban az úgynevezett Magnyitszkij-törvény teszi lehetővé, amelyet tavaly nyáron fogadott el a cseh parlament, és amely január elején lépett életbe. „Örülök, hogy a Cseh Köztársaságnak visszatér az önbizalma, s hogy a külpolitikánk előtérbe helyezi az emberi jogokat” – fogalmazott a cseh diplomácia vezetője, majd hozzátette:

„A törvény alapján a cseh hatóságok most megtilthatják Kirill pátriárkának a Csehországba való beutazást, illetve elkobozhatják az esetleg Csehországban lévő vagyonát.”

Csehország a nemzeti listával az Európai Unió szankciós listáját bővíti. Kirill pátriárka több ország szankciós listáján is szerepel. Ukrajnán és most már Csehországon kívül az Egyesült Királyság, Kanada és Litvánia is szankciós listára tette az egyházi vezetőt.

Az ukránokkal való szolidaritás jeléül Petr Pavel cseh köztársasági elnök Zuzana Čaputová szlovák államfővel közösen pénteken Kijevbe látogatott. Petr Pavelnek, akit idén márciusban iktattak be a Cseh Köztársaság elnöki tisztségébe, ez az első ukrajnai útja. Čaputová tavaly májusban már járt Kijevben. A két államfő szigorú biztonsági intézkedések közepette egy Lengyelországból induló vonattal érkezett az ukrán fővárosba, ahol találkoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Előtte azonban felkeresték Borogyanka városát, amelyet az orosz csapatok az invázió kezdetén elpusztítottak.

Se @ZuzanaCaputova oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je těžké vidět na vlastní oči, že Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší. Krev a životy vlastních občanů. V boji s agresorem chrání to, co je nám společné. Proto za nimi budeme stát. pic.twitter.com/85MS6DOfmj — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023

A cseh elnök Twitter-bejegyzésben azt írta, hogy látja a szabadság értékét, és nehéz azzal szembesülni, hogy az ukránok fizetik meg érte a legnagyobb árat. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy Csehország és Szlovákia Ukrajna mögött áll. Petr Pavel azt is hangsúlyozta, hogy a Zuzana Čaputovával közös ukrajnai látogatása megerősíti a szlovák és a cseh államfő közötti kapcsolatok új korszakát, és örül, hogy első közös külföldi útjuk Kijevbe vezetett.

Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Vaganov