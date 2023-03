Amerikai harci helikoptereket kap Szlovákia az Ukrajnának adott MiG-ekért cserébe

Tizenhét uniós ország – köztük Szlovákia –, valamint Norvégia hétfőn jóváhagyta azt a háromfázisú tervet, melynek értelmében az elkövetkező hónapban legalább egymillió darab 155 mm-es kaliberű lőszert szállítanak az ukrán csapatoknak. Rastislav Káčer ügyvezető szlovák külügyminiszter úgy tájékoztatott, hogy a tagállamok stratégiai készleteit is feltöltik, amelyek egy része már majdnem kimerült az Ukrajnának küldött segélyek után. A szlovák diplomácia vezetője hozzátette, az unió üdvözölte, hogy a szlovák kormány tizenhárom MiG-29-es vadászgépet, Kub légvédelmi rendszert és a MiG-ekhez járó több mint kétezer rakétát ad át az orosz hadsereg által megtámadott országnak. Eduard Heger ügyvezető kormányfő szerint a vadászgépek átadására néhány héten belül kerülhet sor.

Marian Majer, a szlovák védelmi minisztérium államtitkára szerint a lőszerbeszerzésről szóló megegyezés annak biztosítása, hogy Ukrajna rövid távon a lehető legtöbb támogatást kapja, és hogy a tagállamokban növeljék a lőszerek előállítására szolgáló kapacitást. Az államtitkár elmondta, az európai alapból mintegy kétmilliárd eurót különítettek el erre a célra. Közölte, hogy az Európai Unió közvetlenül a szlovák vállalatokkal fogja megvitatni a termelésbe való bekapcsolódás részleteit, amit az unió védelmi iparáért is felelős belső piaci biztos, Thierry Breton e heti szlovákiai látogatása is megerősít. Szlovákiában egy máriatölgyesi állami hadiipari vállalat csatlakozna a lőszergyártáshoz, amely cseh, spanyol és francia gyártókkal is együttműködik. Szlovák szempontból fontos lesz a termelési kapacitás és a foglalkoztatási beruházások megerősítése ebben az ágazatban.

A védelmi tárca bejelentette, hogy

az Egyesült Államok tizenkét Viper típusú harci helikoptert ígért Szlovákiának az Ukrajnának átadott MiG-29-es vadászgépekért cserébe.

Az új helikopterekhez hozzá kell majd fizetni, a tárca szerint azonban az üzlet még így is kedvező. A MiG-ek átadásáért Szlovákiának ígért, a Bell által gyártott tizenkét Viper teljesen új lesz. Martina Kakaščíková, a minisztérium szóvivője közölte, hogy a helikopterek mellé Hellfire típusú páncéltörő rakétákat és pótalkatrészeket is kap Szlovákia, emellett az Egyesült Államok biztosítja a pilóták kiképzését is.

A védelmi tárca szerint az új gépeket nem ingyen kapja Szlovákia, de jelentős kedvezménnyel, amely alapján az országnak mintegy

340 millió dollárt kell majd hozzáfizetnie.

Az üzlet még így is előnyös, hiszen a tizenkét helikopterből álló teljes csomag, rakétákkal és tartozékokkal együtt nagyjából egymilliárd dollárba kerülne. A katonai felszerelés után több ország is érdeklődött, Szlovákia több hónapon át folytatott intenzív tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, míg végül létrejött a megállapodás.

