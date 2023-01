Angliában drágább feltölteni egy elektromos kocsit, mint egy benzinest

A pandémia során történt pénzosztás, az utazási költségekkel való takarékoskodás, valamint a belsőégésű kocsik gazdáit sújtó alkalmi büntetések brutálisan felpörgették a keresletet az elektromos kocsikra Nagy-Britanniában. Most viszont úgy tűnik, jön a fekete leves.

Az első jel az volt, hogy a karácsonyi káoszban akár négy órán át is álltak sorba a Teslák és más elektromos kocsik a nyilvános töltőállomásokon. Most pedig kiderült: ugyanarra a távra lebontva immár drágább feltölteni egy amúgy is drágább elektromos autót, mint egy benzines vagy dízeles változatot.

A Magyar Autoklub brit megfelelője, a biztosításokat is kínáló AA új elemzése szerint az elektromos autók töltőpontjainál alkalmazott új csúcsidőszakos árak miatt járhatnak rosszabbul az elektromos autók gazdái. Az autós szervezetek korábbi elemzései azt mutatták, hogy az elektromos járművek töltési költségei az elmúlt hónapokban az egekbe szöktek. Ezt részben az emelkedő energiaárak, részben pedig Oroszország ukrajnai inváziója váltotta ki a magyarázatok szerint.

A hosszú utak során használt gyorstöltőpontok már 10 fonttal (azaz 4500 forinttal) voltak drágábbak, mint a benzintankolás

– derült ki egy másik brit autós szervezet, az RAC múlt heti jelentéséből.

Az AA hétfőn közzétett tanulmánya szerint azonban most már a többi nyilvános töltőhelyen is drágább is egy elektromos autó feltöltése a csúcsidőszakokban, mint egy hasonló benzines autó megtankolása. A csúcs- és csúcsidőn kívüli díjakat a nagy hálózatok vezették be, köztük az Ubitricity nevű cég, amely Nagy-Britannia legnagyobb nyilvános töltőpont-üzemeltetője. Az AA megjegyezte: "Miközben a benzinkutak árai csökkennek, a villamosenergia-árak a másik irányba haladnak, de reméljük, hogy még ebben az évben mérséklődhetnek."

Az a hír, hogy az elektromos autók üzemeltetése drágább lehet, mint a benzines vagy dízel kocsiké,

csapás a brit kormány ama célkitűzésére, hogy 2050-re elérje a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást.

Az AA elemzői egy 1,2 literes benzines Vauxhall Corsát hasonlítottak össze egy e-Corsával, a gyártó elektromos meghajtású autójával. Az e-Corsa 80 százalékos feltöltése egy lassú töltőn csúcsidőben 16,18 penny/kilométer költséggel jár. A benzinesé viszont valamivel olcsóbb, 14,45 penny, ami körülbelül tíz százalék eltérés. Otthon olcsóbb az áram A hír előzménye, hogy az idei brit hideghullám megugrott energiaigényeire válaszul néhány nyilvános brit elektromos töltőszolgáltató elkezdte felosztani töltési tarifáit csúcsidőszakra és azon kívüli időszakokra. Az AA további elemzése azt is kimutatta: az elektromos autók feltöltésének legolcsóbb módja az otthoni töltés – ami a nyilvánosnak kevesebb, mint fele lehet. Ez azonban az amúgy is gazdagabb háztulajdonosoknak kedvez, akiknek van hova állítani a kocsijukat az elektromos töltéshez.

