London: lebukott a rendőr, akik rosszabb volt a bűnözőknél

2021-ben Nagy-Britanniában hatalmas felháborodást váltott ki a londoni utcáról elrabolt, megerőszakolt és egy erdőben holtan talált 33 éves Sara Everard esete. Az elkövető egy londoni rendőr volt.

Az általuk átélt szexuális támadásokat felsoroló, felháborodott női tüntetőkhöz gyorsan csapódtak harcos feministák, a BLM, vagyis a feketék jogait védő mozgalom és az Extinction Rebellion militáns környezetvédő tagjai is. A közbeszédben elterjedt a „genderalapú erőszak” kifejezés, képviselők a nők elleni „járványszerű erőszakot” emlegettek, a közösségi médiában pedig feltűntek a

„mit lehet tenni, hogy a nők biztonságban érezzék magukat?”

– típusú posztok.

Például: a férfiak menjenek át az utca másik oldalára, csapjanak valamilyen zajt, ha egy nő mögött mennek, hogy ne ijesszék meg, kísérjék haza női ismerőseiket. Mert nekik, „sajnálatos módon szükségük van erre” és emlékeztessék férfi barátaikat, hogy a fiatal brit nők 97 százaléka szexuális zaklatás áldozata.

Bár sokak számára a járványszerűnek titulált férfifenyegetés képe már túlzó volt, a londoni rendőrség ismét szolgáltatott egy olyan történetet, ami újból napirendre tűzi a nők elleni erőszak témáját és azt, hogy tett-e bármit is a testület az ilyen sokkoló esetek elkerülésére.

David Carrick, a londoni rendőrség parlamenti és diplomáciai fegyveres osztagának tisztje

20 év alatt 49 szexuális bűncselekményt ismert el – ebből 24 volt nemi erőszak.

Sajtójelentések azonban több mint hetven esetről szólnak. Néhány áldozatát „rabszolgámnak” nevezte, fojtogatta, fenyegette vagy szekrénybe zárta, és a vád szerint degradáló aktusoknak vetette alá. Volt, akinek megmondta mit ehet, mikor ehet, eltiltotta őket attól, hogy más férfiakkal beszéljenek és a saját gyerekeikkel való kommunikációt sem engedte nekik.

Carricket egy általa a Tinderen megismert nő jelentette fel, aki szerint a férfi „szubmisszív” partnert keresett – majd leitatta és egy hotelszobában megerőszakolta.

A rendőr ellen az évek során már kilenc esetben felmerült néhány, a nemi erőszaknál enyhébb, de komoly panasz, ami jelzés lehetett volna alkalmazóinak.

Ennek ellenére egészen 2021-ig szolgálatban maradhatott,

és egyik erőszakos magatartásról szóló feljelentés sem vezetett büntetőeljáráshoz. Azt követően, hogy az első ügyben nyilvánosságra került a neve, más nők is vádakat fogalmaztak meg, akik – a BBC szerint – addig féltek ettől. Most 12 nő esetében ismerte el a vádakat. A londoni rendőrségtől csak ezután távolították el, és a férfi a decemberi beismerő vallomásai nyomán most kért bocsánatot. Barbara Gray kapitányhelyettes azt mondta, „a testületnek sokkal hamarabb fel kellett volna ismernie abúzív viselkedése mintáit”.

Mint a Telegraph című lap megjegyezte:

Carrick Nagy-Britannia egyik legbrutálisabb nemierőszak-elkövetője, aki visszaélt azzal, hogy áldozatai tudták, hogy rendőr.

„Az eset kijózanító a londoni rendőrség számára. A brit rendőri magatartás normáinak és kultúrájának változni kell, a felháborító incidens aláásta a rendőrségbe vetett bizalmat” – mondta első kommentárjában Suella Braverman brit belügyminiszter.

