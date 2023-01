Irányt váltott az üzemanyag-turizmus a magyar határon

A benzinárstop magyarországi eltörlését követően egyre nagyobb lett a nyüzsgés a szlovák töltőállomásokon. A benzinkutasok szerint megszaporodtak a magyar rendszámú gépjárművek a határ melletti kutakon, mivel Szlovákiában jelenleg olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon.

„Komárom környékén kevés ilyen esettel lehet találkozni, hiszen ott nincsen nagy különbség a két ár között, viszont Párkány térségében a magyarországiak akár 30 százalékot is megspórolhatnak, ha szlovák kúton tankolnak” – tájékoztatott Lucia Ficzová, a RealK vállalat marketingmenedzsere.

A Markíza televízió stábja Közép-Szlovákiában is érdeklődött az üzemanyag-turizmus iránt, és az egyik gömöri faluban találtak is a benzinkúton Magyarországról érkezőket, akik elmondták, hogy literenként 60 forint a különbség. Egy 50 literes tankolás esetén az mintegy 7,50 eurós, vagyis közel 3000 forintos eltérést jelent.

Hogy a jövőben milyen irányt vesz a benzinturizmus, egyelőre kérdéses. Egy hónapnyi stagnálás után ismét változtak az árak a szlovákiai benzinkutakon. Tavaly nyáron, illetve október végén és november elején a 2 eurót súrolta a benzinár, azóta viszont árcsökkenés volt tapasztalható. Egészen december közepéig, azóta pedig az árak stagnáltak.

A benzin 1,50 eurós literenkénti ára egészen az elmúlt hétvégéig kitartott, mostanra ugyanis 3 centtel drágább lett. Ezt az elemzők is megjósolták. Boris Tomčiak szakértő szerint viszont

további drágulás nincs kilátásban, és hasonló üzemanyagárra lehet számítani január második felében, illetve február elején is.

A szakértő szerint februárban rövid távon nyomás nehezedik majd az áremelkedésre, mivel az Európai Unióban életbe lép az embargó az orosz üzemanyagimportra. Más a helyzet a gázolajjal, aminek a becslések szerint enyhén drágulnia kellett volna, de pont az ellenkezője történt – igaz, csupán 1 centes áresésről van szó.

A szlovákiai üzemanyagárak alakulását sok tényező befolyásolja. A pozsonyi parlament tavaly decemberben elfogadta az úgynevezett szolidáris adó bevezetését, ami mindenekelőtt a Mol szlovákiai leányvállalatát, a Slovnaft kőolajfinomítót érinti hátrányosan. A képviselők 55 százalékos különadót vetettek ki a cég extraprofitjára, ami az orosz és a nyugati kőolaj ára közti nyereségből származik. Most azonban folytatódik a történet, a Slovnaft ugyanis pert fontolgat a szlovák kormány ellen az adóteher miatt. Az olajfinomító azt vetné az állam szemére, hogy annak ellenére vezetett be 55 százalékos különadót, hogy az Európai Unió 33 százalék feletti adót javasolt, számos országban pedig ezt nem is haladták meg nagyobb mértékben. Németországban például pont ennyi, Ausztriában pedig 40 százalék, és mindkettő olyan ország, ahol a Slovnaft is kereskedik a készítményeivel.

A Slovnaft keresetében nemcsak a különadó mértéke szerepelhet majd, hanem a prezentálása is. A Denník E hírportál szerint felhasználják benne Igor Matovič korábbi pénzügyminiszter kijelentését, aki azt mondta, hogy ezáltal Szlovákia legalább több pénzhez jut a cég magyar anyavállalatától, a Moltól. A Slovnaftnál még dolgoznak a részleteken.

Nyitókép: Uwe Lein/picture alliance via Getty Images