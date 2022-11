Unalmas a norvég minta, félfamentes karácsonyra vágyik London

Karácsony, Trafalgar tér – mesés hangulat. A brit főváros ikonikus terén az utóbbi években advent idején megjelentek a hangulatos faházikók, amelyekből zaftos német wurstokkal, forralt borral és forralt ciderrel csalogatják a sétálókat – akik a bódékban árusító kézművesek – szép, de drága - portékáit is megvásárolhatják.

Már csak a hó hiányzik... meg még valami. A karácsonyfa egyik fele. Ahogy tavaly is, az idén is gyorsan beindultak a kommentek a közösségi média felhasználók között, amikor meglátták az új fát, amelyet egyesek „szánalmasnak” tituláltak.

A lucfenyőt minden évben Norvégia küldi Londonba – hálából a britek segítségéért a II. világháborúban és az idei különleges év, hiszen a 75. fa érkezett.

Tavalyi elődjéhez hasonlóan a mostani, 21 méteres luc is megosztotta a londoniakat. 2021-ben olyan tépett állapotban került a londoni térre a fenyő, hogy akkor egyesek feltették a kérdést: „mi van, csak nem léptünk háborúba Norvégiával?”. Mások azzal magyarázták az esztétikai sokkot, hogy a norvégok biztosan így vágtak vissza a sokat szenvedett Manchester United futballklub akkori edzője, a norvég Ole Gunnar Solskjaer menesztéséért.

Az „internet népe” avagy inkább a „közösségi média népe” az idén is futószalagon kezdte szállítani az élcelődő kommenteket – merthogy az idei fenyő sem épp szimmetrikus és mintha hiányozna az egyik fele.

Az egyik felhasználó például megjegyezte: "Mindig is úgy gondoltam, hogy a Trafalgar tér fája szomorú, szánalmas látvány. Ideje egyszer és mindenkorra lefújni ezt a viccet”.

"Olyan fa kéne, amely megmelengeti az ember lelkét, hogy ne kelljen a pohár után nyúlnia és azzal melengetni” – eresztett meg egy viccet egy másik.

Mivel egyelőre Elon Musknak még nem sikerült teljesen elpusztítania a Twittert, így az élcelődők ott bombázták a fát kommentjeikkel. A sudár luc megkapta például, hogy „biztos újrahasznosították”, meg azt is, hogy: „ennél már a padlásról lehozott műfenyő is jobb”. Volt aki azzal magyarázta az állapotát, hogy biztos a Ryanair szállította. Most várhatjuk, hogy Michael O’Leary vezérigazgató vajon őt is elküldi-e melegebb égtájra.

Viszont aki arra gondol, hogy a szállítással lehetett a gond, az jó helyen kapisgál. A lucot először hajóra teszik, majd a brit partoktól kamionnal viszik a fővárosba. Valószínűleg ekkor sérülhetett meg.

Az oslói brit nagykövetség szükségét érezte, hogy megnyilvánuljon és képet posztova világossá tette, hogy a fa "tökéletes állapotban volt, amikor elindult. Tim Roca, a Trafalgar térnek otthont adó Westminsteri Tanács második embere pedig arra szólított fel, hogy elég volt a fa savazásából. „Ez a fa a barátság csodálatos gesztusa. Talán abba kéne hagynunk a piszkálódást csak azért, mert nem úgy néz ki, mintha egy Disney-meséből pattant volna ki”.

A Trafalgár téri fenyő díszítését már megkezdték, de csak a csütörtök esti ünnepségen kapcsolják be a fényeket. Norvégia ajándéka egészen január 6-ig áll majd Nelson admirális oszlopának szomszédságában.

Igazságot a norvég fenyőfának!

"Trafalgar tree blah blah looks awful blah blah Do Norway hate us blah blah". Repeat ad nauseum.?



It left Norway ?? looking great. It's a wonderful gesture of friendship. Perhaps we should stop knocking it just because it doesn't look like it's out of Disney.?‍♂️ pic.twitter.com/XRgfLED40Z — Cllr Tim Roca???️‍??? (@timroca85) November 28, 2022

Judging by the photos of the Trafalgar Square Christmas tree being felled last week in Norway and arriving today, it’s been transported as hand luggage on Ryanair… (Photos @UKinNorway and @danbarker) pic.twitter.com/iEwKkqPuAd — Larry the Cat (@Number10cat) November 28, 2022

Nyitókép: Twitter