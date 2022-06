Náci karlendítő angolokat tartóztattak le a müncheni meccs előtt

Magyarország hétvégi futballgyőzelme után Nagy-Britanniában és Magyarországon is téma volt: hogy lehet az, hogy a jobbára gyerekekből álló budapesti nézők kifütyülték és lehuhogták a rasszizmus ellen térdelő angol focistákat?

Gareth Southgate szövetségi kapitány értetlenségének adott hangot és arra utalt, hogy az gyerekek a felnőttek mintáit követhetik.

Southgate-nek most saját drukkerei miatt kellett szégyenkeznie. Hiába kérte ugyanis civilizált viselkedésre őket, a Harry Kane 11-esével döntetlenre mentett müncheni Nemzetek Ligája-meccs előtt rasszista gesztusok és más rendbontás miatt tartóztattak le angol szurkolókat – igaz, csak néhányat.

A német rendőrség három angolt náci karlendítések miatt vett őrizetbe München belvárosában, egyet pedig azért, mert petárdát hozott működésbe egy szállodánál, 2000 eurós kárt okozva. Négy további angolt azért kapcsoltak le, mert rendőröket sértegettek és az utcán végezték el a (kis)dolgukat. A legtöbb elkövetőt 200 eurós helyszíni bírság megfizetésére kötelezték.

A müncheni tűzoltóság szokatlan humorral reagálva azt írta a közösségi médiában: „Tipp: ne gyújtson bengáli tüzet a szállodai szobájában, mert az biztosan drága mulatság lesz”.

Az angolok és németek ősi futball-riválisok, és az angolok szeretik a háborús múlttal, illetve vereségükkel heccelni ellenfeleiket. Egy nappal a meccs előtt, hétfőn már volt egy tömegverekedés, amelyben jelentések szerint 30-50 angol szurkoló volt érintett. Mire azonban a rendőrök kiértek, a rendbontók felszívódtak. A hétfői nap a II. világháborús normandiai partraszállás évfordulója is volt, ami tovább fokozhatta a feszültséget.

A németek szerint a nem épp „polkorrektségéről” hírhedt londoni Millwall „szélsőjobbosnak és antiszemitának” bélyegzett keménymagja is felbukkant a bajor fővárosban. A Millwallnak 2004-ben a Fradi-drukkerekkel is meggyűlt a baja, amikor két szurkolójukat megkéselték Budapesten. Az UEFA akkor a Ferencváros-szurkolókat vádolta petárdázással és rasszista magatartással, miközben a sebesült Millwall-drukkereket szinte jogkövető polgárként állította be egy angliai tévériport.

A mostani incidensek hírére kedden több kocsma bezárt Münchenben.

Southgate a mérkőzés előtt azt mondta: az angol szurkolók esetleges rossz viselkedése rosszul hat a válogatottra. „Ilyenkor a stáb nem tud a fő feladatával foglalkozni. Bárki, aki utazik, az országot képviseli, jó követeknek kell lennünk. Kínosan érint, amikor ilyet hallasz, mert tudod, hogy ez ugyanúgy az országodról kialakult benyomást formálja, mint ahogy az elmúlt pár nap fantasztikus benyomást formált” – utalt a rendbontó drukkerek és a királynői platinajubileum által formált imázsok közötti kontrasztra az angol szövetségi kapitány.

A brit hatóságok már a meccs előtt bevonták 800 olyan angol futballhuligán útlevelét, aki feketelistán van viselkedése miatt. A nemzeti válogatott drukkerei között 1122 embert tiltottak el.

Münchenben azért várták különösen aggódva ezt a meccset, mert ez volt az angol válogatott első nagy külföldi mérkőzése a pandémia óta, ahová a drukkerek is bemehettek. Emellett Anglia 2016 óta most először lépett pályára Németországban. Az Olaszország elleni meccsüket viszont zárt kapussá tette az UEFA büntetésül a Wembleyben tartott tavalyi Eb-döntő botrányos jelenetei miatt.

(Képünk illusztráció.)

Nyitókép: Nick Potts/PA Images via Getty Images